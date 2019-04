Lena Gercke: Liebesgeständnis! Model postet Kuss-Foto mit ihrem neuen Freund

Lena Gercke im Liebesglück! Mit einem Kuss-Foto auf Instagram teilt das Model ihren Fans die freudige Nachricht mit. Sie ist wieder in festen Händen.

Update vom 7. April 2019: Lena Gercke im Liebesglück. Elf Monate nach der Trennung von ihrem Freund Kilian Müller-Wohlfahrt scheint die 31-Jährige endgültig jegliche Trauer hinter sich gelassen und sich auf einen neuen Lebensweg begeben haben. Auf seinem Instagram-Account hat das Model ein Bild gepostet, welches Lena Gercke eng umschlungen und innig knutschend mit ein Mann im weißen T-Shirt zeigt. So teilt die 31-Jährigen ihre Fans wohl mit, dass sie nun wieder in festen Händen ist.

Der Glückliche auf dem Schnappschuss ist der Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne, der von Lena Gercke auch auf dem Bild verlinkt wurde. In der Bildbeschreibung bleibt das Model minimalistisch und kommentiert ihren Post lediglich mit einem schwarzen Herz. Glückwünsche gibt es in der Kommentarspalte auch gleich von anderen Promis. Schauspielerin Janin Ullmann kommentiert „Ihr beiden“ kaschiert mit zwei Herzen. Moderator Thore Schölermann mit einem Emoji, das zwei gefaltete Hände zeigt - fast so, als wären seine Gebete für Gercke erhört worden.

Auch die Fans scheinen sich für ihren Star zu freuen. Der Post erhielt über 80.000 Likes in den ersten zwei Stunden.

Liebesgeständnis: Zeigt Lena Gercke auf Instagram-Foto etwa ihren Neuen?

Ursprüngliche Meldung: Seit drei Monaten ist Lena Gercke (30) wieder Single. Im Mai hatte das Model die Trennung von seinem Freund Kilian Müller-Wohlfahrt (37), dem Sohn von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75), bekanntgegeben. Jetzt hat Gercke auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit einem jungen Mann an ihrer Seite zeigt. Dazu schreibt sie: „Happy Birthday an diesen talentierten, hübschen Mann, Benjamin Becher. Du zauberst immer ein Lächeln auf mein Gesicht. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.“ Wow. Richtig romantisch! Model Lena Gercke hat übrigens eine weitere "Liebe" bei Instagram gezeigt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Das finden auch Lenas Fans und machen sich so ihre Gedanken. „Ist das dein neuer Freund?“ oder „Zuckersüß, ihr Beiden!“, kommentieren Lenas Follower. „Der ist aber nice! Nimm doch den als Freund. Der sieht sau-anständig aus.“

Benjamin Becker über Lena Gercke: „Werde dich nie wieder gehen lassen“

Und was sagt Benjamin Becher? Der antwortet nicht weniger geflasht. „Du bist in mein Leben gekommen, und ich werde dich nie wieder gehen lassen. Zusammen bis zum Mond und zurück. Danke dafür, dass du so ehrlich, lustig, tiefgründig und immer für mich da bist.“ Oha, da sprühen doch die Funken! Bleibt noch zu erwähnen, dass Benjamin Becher Hair- und Makeup-Artist ist. Doch es ist ja schon so manche Liebe am Arbeitsplatz entstanden ...

Ob frisch liiert oder nicht, bei diesen Bikinikurven dürfte Lena Gercke nicht allzu lange Single bleiben ...

The tired unicorn Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Aug 10, 2018 um 8:13 PDT

Drama um Lena Gercke: Das Model und die Moderatorin ist für ihre sympathische Art und positive Ausstrahlung bekannt. Dementsprechend besorgt sind nun die Fans um den Gesundheitszustand der Blondine.

es

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.