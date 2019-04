Lena Gercke: Von oben und unten! Seltene Einblicke auf ihren Körper

Lena Gercke posiert für ein Foto bei Instagram in einem Raum voller Spiegel. Die Fans vom Model aus GNTM freuen sich über die "schönen Aussichten".

Lena Gercke posiert für ein Foto bei Instagram in einem Raum voller Spiegel

Die Fans vom Model bekommen einen Einblick von oben und unten

GNTM-Gewinnerin Lena Gercke sorgt für "schöne Aussichten" bei ihren Followern

Cloppenburg - Was ist besser als eine Lena Gercke? Richtig: Mehrere Lenas. Das Model aus GNTM hat es tatsächlich geschafft, sich auf einem Bild zu vervierfachen und ihre Fans mit richtig tiefen Einblicken noch glücklicher zu machen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke: Model postet heißes Foto auf Instagram - GNTM-Star gewährt Einblicke von oben und unten

"Spieglein, Spieglein..." schreibt Model Lena Gercke zu dem letzten Foto, das sie am Donnerstag auf Instagram postete. Das ist allerdings kein gewöhnliches Bild der 31-Jährigen aus Marburg: Auf dem Schnappschuss ist die Blondine gleich viermal zu sehen. Wie ist das möglich? Die ehemalige GNTM-Gewinnerin hat sich diesmal etwas ganz besonderes auffallen lassen:

GNTM-Gewinnerin Lena Gercke sitzt nämlich in einer Ecke zwischen zwei Spiegeln. Das Ergebnis sind vier verschiedene Lenas, die mit einem provokantem Lächeln in die Kamera schauen. Und als wäre das nicht genug, trägt das erfolgreiche GNTM-Model ein sportliches Outfit, das sehr intime Einblicke von oben ermöglicht. Es ist nicht das erste Bild mit tiefen Einblicke, das Lena diese Woche postete: Vor einigen Tagen präsentierte die 31-Jährige ihr Coachella-Outfit und ließ so ihre Fans buchstäblich ausrasten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke: Spiegel zeigen Model von oben und unten - "Schöne Aussicht"

Mit diesem Post will sich Lena Gercke für ein Event bedanken, an dem sie in einem bekannten Fitnessstudio in Berlin teilgenommen hat. Das scheint ihre Fans allerdings eher wenig zu interessieren, denn sie konzentrieren sich lieber auf das Model und ihr interessantes Outfit."Schöne Aussicht", schreibt ein Fan zum Beispiel.

Ein ehrlicher Follower noch: "Hübsches Dekolleté". Ein anderer findet die Idee mit den Spiegeln und den vier Lenas toll: "Gleich vier davon, besser geht´s nicht." Und einer kann sich bei diesem Anblick überhaupt nicht mehr zurückhalten: "Lena, ich bin verliebt in dich."

Auch FDP-Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl in Bremen Lencke Steiner mag es offensichtlich, sich auf Instagram etwas lasziver zu präsentieren, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.