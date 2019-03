Lena Gercke: Dieses heiße Foto schockt ihre Fans aus gleich zwei Gründen

Lena Gercke teilte ein Foto auf Instagram, das ihre Fans einfach nur "furchtbar" finden - zum einen wegen des Outfits, zum anderen, weil das Model zu dünn ist.

Cloppenburg - Regelmäßig beglückt Model und Moderatorin Lena Gercke ihre Instagram-Follower mit heißem Bildmaterial von aktuellen Fotoshootings, Kampagnen oder aus dem Urlaub. Wie nordbuzz.de* berichtet, sind die Fans der Blondine über ein aktuelles Foto alles andere als begeistert - das hat gleich zwei Gründe.

Lena Gercke erhält scharfe Kritik auf Instagram: Dieses Bild finden Fans vom Model "furchtbar"

Bei dem besagten Instagram-Bild handelt es sich um eine Aufnahme, die Profi-Fotografin Lina Tesch von Lena Gercke machte. Lena trägt einen schwarzen Body, dessen asymmetrisch geschnittenes, voluminöses Oberteil lediglich eine Schulter, beziehungsweise nur eine Brust des Models verhüllt. Die andere wird mehr schlecht als recht von Lena Gerckes Arm bedeckt - ganz schön scharf!

Lena Gercke: Nicht nur das Outfit schockiert Fans vom Model auf diesem Foto

Doch statt ihr Idol wie gewohnt für das heiße Foto und ihren schönen Body zu loben, erntet Lena Gercke für die Aufnahme scharfe Kritik von ihren Fans. Zum einen finden ihre Follower weder Pose, noch das Outfit ansprechend. "Nicht gerade der Hammer...", schreibt ein Instagram-User. "Ich bin echt ein Fan der ersten Stunde....du bist so hübsch, aber dieses Foto ist einfach nur furchtbar", lautet das vernichtende Urteil eines anderen Followers.

"Furchtbares" Bild auf Instagram: Fans finden Model Lena Gercke viel zu dünn

Was ihre Fans zudem an dem Foto schockiert, ist Lena Gerckes körperliche Verfassung. Klar sind auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme die einzelnen Rippen des Models zu sehen. Auch die Hüftknochen zeichnen sich scharf unter der Haut ab. "Liebe Lena, du bist zu dünn. Bitte pass auf dich auf" und "Sorry, ich mag dich sehr. Aber wenn nur noch die Knochen rausgucken, ist es nicht mehr schön", lauten nur zwei der entsetzten Kommentare. Hoffentlich kann Lena ihre Fans mit zukünftigen Fotos wieder mehr begeistern.

