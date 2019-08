Lena Gercke: Bikini-Bild aus dem Urlaub - Blicke wandern nach unten

Lena Gercke hat auf Instagram mit einem neuen Bikini-Bild für Begeisterung gesorgt. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten.

Zakynthos - Model Lena Gercke nimmt ihre Follower auf Instagram mit durch ihr Leben. Jetzt hat sie ein Bikini-Bild aus Griechenland gepostet, das die Fans zum Ausrasten bringt.

Grund dafür sind die langen Beine des Models, die sie auf dem Bild perfekt in Szene setzt.

Model mit traumhaft langen Beinen

Die Gewinnerin der 1. Staffel von Germany‘s Next Top Model trägt einen weißen Bandeau-Bikini. Dabei schaut sie gedankenverloren in die Ferne und präsentiert ihren Superbody mit traumhaft langen Beinen.

Lena Gercke im Bikini: Fans sind begeistert

Die Reaktionen der Fans auf das Posting gehen durch die Decke. Nach weniger als zwölf Stunden hat das Bild bereits über 88.000 Likes. In den Kommentaren häufen sich Äußerungen wie „wow, ein super sexy Bild von dir“ oder „einfach nur atemberaubend“.

Lena Gercke ist nicht nur Model, sondern auch Moderatorin. Von 2009 bis 2012 moderierte sie die ersten vier Staffeln von Austria‘s Next Top Model. Seit 2015 moderiert sie an der Seite von Thore Schölermann „The Voice of Germany“.

Erst vor kurzem sorgte Lena Gercke mit einem Bild auf Instagram für Verzückung. Grund dafür war der Hund Jakob, wie tz.de* berichtet.

Auch andere Promis begeistern ihre Fans mit Bikini-Bildern, wie zum Beispiel Jasmin Wagner, Cathy Hummels oder Verona Pooth.