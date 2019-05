Was hat es damit auf sich? Kylie Jenner verschenkt Vermögen an Instagram-Follower

Kylie Jenner verschenkt ein Vermögen an einen ihrer Instagram-Follower. Das hat die Halbschwester von Kim Kardashian am Dienstag verkündet. Doch ein Detail der Verlosung gibt Rätsel auf.

Update vom 13. Mai 2019: Kylie Jenner hat auf Instagram eine unfassbare Ankündigung gemacht. Sie möchte einem ihrer Follower ein Vermögen schenken. Neun Handtaschen der Luxus-Labels Yves Saint Laurent und 20.000 US-Dollar soll einer ihrer Anhänger bekommen.

„Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass einer meiner großartigen Follower die Chance hat, alle neun Luxustaschen in diesem Bild zu gewinnen + 20.000 US-Dollar Bargeld! Wirklich“, schreibt Kylie Jenner, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten, zu einem Foto, das sie inmitten der Designer-Handtaschen zeigt.

Kylie Jenner verschenkt Vermögen auf Instagram und pusht dieses Profil

Dazu schreibt die 21-Jährige noch, was ihre Fans machen müssen, um an dem außergewöhnlichen Gewinnspiel teilzunehmen. Zum einen gilt es dem Profil von Scott Disick, dem Ex ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian und Vater deren drei gemeinsamen Kinder, zu folgen und allen Profilen, denen er selbst folgt. Dann sollen die User schreiben, was sie mit dem Gewinn machen würden. Auf der Website dessen Unternehmens wird der Gewinner am 20. Mai bekannt gegeben.

Warum untersützt Kylie den Ex ihrer Schwester?

Doch warum verknüpft Kylie Jenner die Verlosung an das Profil von Scott Disick? Er und Kourtney Kardashian haben zwar ein freundschaftliches Verhältnis und ziehen bei der Erziehung der gemeinsamen Kinder an einem Strang. Auch in der Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“* ist Disick nach wie vor zu sehen. Fraglich ist dennoch, warum Kylie Jenner dem Instagram-Profil von Scott Disick derart viel Aufmerksamkeit verschafft. Die Follower-Zahlen seines Profils steigen seit der Gewinnspiel-Ankündigung sekündlich an.

Der Post auf seiner Seite hat bereits mehr als 153.000 Kommentare (Stand 13. Mai 2019, 11.15 Uhr). Auch Disick betonte noch einmal: „Das ist 100% echt“.

Kylie Jenner heizt Verlobungsgerüchte an

Los Angeles - Die beiden scheinen einfach richtig glücklich miteinander zu sein. Kylie Jenner und ihr Freund Travis Scott posten ein Bild nach dem anderen voneinander und verzieren es mit schnulzigen Liebesbekundungen. Doch unter einem ihrer Beiträge lässt die 21-Jährige einen ziemlich schmutzigen Kommentar. Die Fans sind geschockt - und vermuten noch dazu einen Verlobung.

Kylie Jenner: Heiratet der „Keeping Up with the Kardashians“-Star bald Travis Scott?

Zumindest auf Instagram erscheint es so, als ob Kylie Jenner einfach nicht die Finger von ihrem Freund lassen kann. Zuletzt ließ ein Foto von ihr mit Travis Scott im Pool wirklich keinen Raum mehr für Fantasien. Außerdem hat die mittlerweile jüngste Selfmade-Milliardärin eine kleine Tochter gemeinsam mit Travis Scott. Auch die einjährige Stormi ist daher immer wieder auf Kylie Jenners Instagram-Account zu sehen.

Doch zuletzt schien der Haussegen schief zu hängen. Berichten amerikanischer Medien zufolge soll Scott seine Freundin betrogen haben. Die beiden dementierten zwar, doch solche Gerüchte lassen sich nicht ganz so leicht aus der Welt schaffen. Umso erstaunter dürften Kylies Fans über einen ihrer Posts sein. Anlässlich des Geburtstags ihres Rapper-Freundes postet sie einige Bilder von ihrem jungen Familienglück. Auf dem ersten ist Travis Scott von hinten zu sehen, eine Hand streckt er nach der 21-Jährigen aus. Kylie fasst sich dabei an die Stirn und strahlt ihn überglücklich an. Ist das etwa ein Bild eines Heiratsantrags?

Kylie Jenner gratuliert ihrem Freund zum Geburtstag - und schockt mit Schmuddel-Aussage

Zumindest ihre Fans sind sich sicher, dass das Bild Kylies Verlobung zeigt. „Hab ich hier was verpasst, seid ihr verheiratet?“, „Hat er dir am ersten Bild einen Antrag gemacht“ oder „Sie hat ja auch ihre Schwangerschaft lange geheimgehalten, das würde sie auch bei einer Verlobung machen“, meinen die User.

Doch die Bildunterschrift der jungen Mutter sorgt für noch mehr Gesprächsstoff. „Dir dabei zuzusehen, wie du zu dem Partner, Freund, Sohn und Vater wurdest, der du heute bist, ist so wunderbar. Alles Gute zum Geburtstag“, schreibt Kylie zunächst noch kitschig wie immer. Doch ihr letzter Satz ist heftig: „Lass uns weiter herumf*cken und noch ein Baby bekommen.“

Lesen Sie auch: Kylie Jenner verrät: Dieser Star wird nicht bei „Keeping Up with the Kardashians“ zu sehen sein

Kylie Jenner möchte sich weiter mit Travis Scott vergnügen - Fans finden Post „peinlich“

Die Instagram-User finden Kylies Satz über die Liebesbeziehung zum 28-Jährigen einfach nur „peinlich“. „Jetzt bremst euch mal“, „So etwas kann sich auch nur eine verzogene Göre leisten“ oder „Was soll denn dieser letzte Satz?“, kommentieren die Nutzer. Travis scheint das ziemlich egal zu sein. Er antwortet Kylie: „Ich liebe dich Mama/Frauchen. Wir zwei für immer.“

Update vom 11. Februar 2019: Zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Stormi hat Kylie Jenner eine Feier der Extraklasse organisiert. Ein eigener Vergnügungspark mit dem Namen „Stormi World“ samt Maskottchen, Karusell und XXL-Plüschtieren erwartete die Gäste.

Kylie Jenner: Macht ihr Travis Scott beim Super Bowl den Antrag?

Update vom 1. Februar 2019: Am Sonntag steigt der Super Bowl LIII in Atlanta. Gerüchten zufolge könnten sich Kylie Jenner und ihr Freund Travis Scott live beim Super Bowl verloben. Da bereits bekannt ist, dass Travis Scott an der Halbzeitshow des Super Bowl teilnimmt, gehen viele Fans davon aus, dass er während seines Auftritts auf die Knie gehen wird.

Update vom 28. Januar 2019: Seit Wochen halten sich die Hochzeitsgerüchte um Kylie Jenner und ihren Freund Travis Scott (26). Spätestens seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Stormi vor knapp einem Jahr, spekulieren die Fans der millionenschweren Unternehmerin, wann sich die beiden endlich das Ja-Wort geben. Kürzlich hatte der Rapper in einem Interview angekündigt, seiner Liebsten bald einen Antrag zu machen. Und auch ein großer Diamantring an der Hand von Kylie Jenner sorgte kurz darauf für Schlagzeilen über eine Verlobung.

Im einem aktuellen Instagram-Post von Kylie Jenner schreibt die 21-Jährige sogar selbst von ihrem „Ehemann“. Auf Spanisch kommentierte sie am 23. Januar „extraño a mi esposo“, was übersetzt heißt: „Ich vermisse meinen Ehemann“. Hat sich das Paar etwa schon längst das Ja-Wort gegeben? Das sorgt auch bei ihren Fans für Rätselraten. „Ist sie verheiratet?“ oder „Ehemann?“ fragen sich die Follower reihenweise.

Oder meinte Kylie damit lediglich, dass sie den Mann an ihrer Seite vermisse?

Kylie Jenner: Baby Stormi macht Mama mit Luxus-Handtasche stolz

Update vom 10. Januar 2019: Ein Baby der Kardashians müsste Frau wohl sein. Denn die kleinen Mädchen haben zu Weihnachten eine Louis-Vuitton-Handtasche geschenkt bekommen. Die Luxus-Täschchen aus der Takashi-Murakami-Kollektion haben ihren Preis. Mindestens 1000 Euro darf eine Fashionista dafür hinblättern.

Die elf Monate alte Stormi kann zwar noch nicht mal laufen, aber dafür kann sie sich schon das Luxus-Accessoire über ihre Schulter werfen. Das macht Mama Kylie Jenner mächtig stolz, wie ein Video auf Instagram beweist.

„Daddy hat einen neuen Stuhl für Stromi besorgt und dieses Mädchen wirft ihre Tasche so über die Schulter - ich könnte es nicht besser“, schreibt Kylie Jenner zum Video-Post.

Natürlich können viele Dinge eine Mutter verzücken, doch ob es ausgerechnet dieser Move sein muss? Beim Kardashian-Clan läuft bekanntlich vieles anders.

Spendiert hat das hübsche Geschenk übrigens Tante Kim Kardashian (38) und zwar allen Kardashian-Girls. Die Töchter North (5) und Chicago (11 Monate), Nichte Penelope (6), Dream (2) und True (8 Monate) dürfen sich über eine Louis-Vuitton-Handtasche freuen.

Zeigt Kylie Jenner hier ihren riesigen Verlobungsring?

Update vom 8. Januar 2019: Ein Bild, das Kylie Jenner (21) am Sonntag auf Instagram gepostet hat, heizt die Gerüchteküche um eine bevorstehende Hochzeit erneut an. Denn darauf ist am linken Finger der millionenschweren Unternehmerin ein großer, funkelnder Edelstein zu sehen.

Das entging natürlich auch Jenners insgesamt 123 Millionen Followern nicht. Zahlreiche Kommentare wie „she‘s engaged“ (übersetzt: „sie ist verlobt“), „Omg, are u getting married“ (“Oh mein Gott, wirst du heiraten?“) oder „look at the size of her god damn engagement ring“ („sieh dir die Größe ihres gottverdammten Verlobungsrings an“) sind unter dem Foto zu lesen.

Spätestens seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Stormi im Februar 2018 wird spekuliert, wann sich die 21-Jährige und ihr Partner Travis Scott (26) endlich das Ja-Wort geben. Der Rapper hatte kürzlich in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin angekündigt, seiner Liebsten bald einen Antrag zu machen.

Kylie Jenner sorgt mit hautengen Mini-Kleid für Wirbel

Update vom 23. Dezember 2018: Kylie Jenner (21) hat sich für eine Party in Los Angeles hübsch gemacht und zwar richtig. Die millionenschwere Unternehmerin hat ihren Mega-Body in ein hautenges schulterfreies Mini-Kleid gehüllt. Flauschige Federn, ein kleines goldenes Handtäschchen und hohe High Heels runden den Look von Kylie Jenner ab. Auf den ersten Blick erinnert die Beauty-Queen an eine Schneeflocke oder an einen Engel. Das finden auch ihre Follower auf Instagram. Allerdings denken die meisten Fans dabei weniger an einen Unschuldsengel, wie in den Kommentaren zu lesen ist.

Kylie Jenner: Jüngste Milliardärin zeigt viel Haut

Einige sind verwundert über das freizügige Kleid, finden das Outfit übertrieben, von allem zu viel. Die 21-Jährige ist seit dem 1. Februar 2018 Mama einer kleiner Tochter namens Stormi. Und so ist das natürlich ein Thema: „Wow Mami“, „heiße Mami“ oder nur „MOMMY“ - meistens mit vielen Feuer-Emojis versehen, finden sich in den Kommentaren. Doch urteilen Sie selbst.

Kylie Jenner postet Bild im fast durchsichtigen Kleid - Fans achten auf Detail und spotten

