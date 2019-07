Kylie Jenner trägt lediglich einen Hut - sonst nichts! Fans finden: „Schäm dich!“ 

Kylie Jenner zeigt sich ja meist nur spärlich bekleidet; nun hat sie völlig blank gezogen - bis auf ihren XXL-Hut. Unerwarteterweise freuen sich die User aber kaum über den Post.

Hut ab, Kylie - oder in ihrem Fall besser Hut auf. Denn mit ihrem neuesten Post hat sich der Social-Media-Star selbst übertroffen. Wie Joe Cocker schon vor Jahren in seinem Lied „Leave your hat on“ forderte, hat Kylie nun sämtliche Kleidung abgelegt und behält - gemäß des Songtitels - nur mit einem riesigen Hut. Der ist aber immer noch nicht groß genug, um alles zu bedecken: Ihr Gesicht sieht man zwar nicht, aber für den Rest muss Kylie schon selbst Hand anlegen. So verdeckt sie entscheidende Stellen entweder geschickt mit ihrem Arm oder durch ihre kokett überschlagenen Beine.

„Ferienmodus“, kommentiert sie ihren Post, der vermutlich wie ihre anderen, ähnlich leicht bekleideten Selfies für ziemlich viel Aufregung sorgen dürfte - allerdings nicht nur im positiven Sinne.

Kylie Jenner trägt nur Hut - zahlreiche Fans sprachlos und wütend

„Ich brauch auch so einen Sonnenhut“, finden manche User. Anderen fehlen komplett die Worte, sodass sie den Post ihres Idols lediglich mit den verschiedensten Herzchen- oder Flammen-Emojis versehen.

Doch bei Weitem nicht alle sind so begeistert von Kylies freizügigem Schnappschuss: „Man kann das Implantat sehen, das sie festhält“, lästern die einen. Die anderen kommentieren ihren Post lediglich mit einem vielsagenden „Plastik“.

Dabei würden sich einige User wünschen, Kylie und auch ihre Schwestern endlich mal natürlicher zu sehen zu bekommen. „Frauen und junge Mädchen schauen zu dir als ihr Vorbild auf und es ist sehr unrealistisch zu denken, dass die Leute im Alltag ohne Make-Up-Team, Personaltrainer und Ernährungsberater immer so gut aussehen können“. Manche werden sogar noch direkter: „Tolles Vorbild für deine jugendlichen Follower! Du solltest dich schämen!“

Kylie Jenner unbekleidet: Follower lästern

Womit allerdings die wenigstens gerechnet haben dürften, ist wohin der Blick der User bei so viel nackter Haut ausgerechnet fällt: „Hat jemand gesehen, wie lang ihre Zehen sind?“, lästern die nämlich. Doch Kylies Füße stechen auch aus einem anderen Grund ins Auge: „Von ihren gelben Nägeln spricht keiner?“, wundern sich die User noch über die knallige Neonfarbe, mit der Kylie ihre Zehen lackiert hat. Doch dann meinen manche, genau davon fasziniert zu sein und witzeln: „Zoom mal ihre Zehen ran!“

Dass sich Kylie sonst aber so zeigt, wie Gott - oder nach der Meinung besagter Follower - der Chirurg sie schuf, lässt die meisten trotz ihrer heißen Pose völlig kalt. „Zieh dir einfach was an und genieß deine Ferien, Mann!“, fordern die User und fragen schon genervt: „Warum kann keine von denen mal ihre Kleider anlassen!?!?!?“

Kylie im Urlaub mit BFF Stassie - und deutlich mehr Stoff am Körper

Als hätte das gehört, postet Kylie kurz darauf ein weiteres Urlaubsbild von sich und ihrer neuerdings besten Freundin Anastasia „Stassie“ Karanikolaou - Kylie und Jordyn Woods sollen sich ja immer noch nicht ganz grün sein.

Dieses Mal zeigen sich die derzeit unzertrennlichen jungen Frauen allerdings voll fast vollständig bekleidet, lediglich mit nacktem Bauch und nackten Füßen - inklusive derselben neongelben Nägel. Weniger sexy ist der Post der Freundinnen jedoch trotzdem nicht, denn die beiden posieren in hautengen Leggins und Tops.

„Yessss“, freuen sich die meisten User dieses Mal und kommentieren den Post lediglich mit Flammen-Emojis. Doch auch hier keimt das Plastikgerücht erneut auf: „Ihr seid alle zu demselben Doktor gegangen und habt euch genau gleich machen lassen“, meinen manche enttäuschte Follower zu erkennen. Geld könne eben tatsächlich Wunder vollbringen. Aber vielleicht leistet sich Kylie davon statt Plastik vielleicht doch lieber etwas mehr Stoff - ihren Fans dürfte das zuzmindest gefallen.

Und die, die sie gerne halbnackt sehen, haben ja noch genügend Posts im Archiv. So präsentierte sich Kylie unlängst auch in einem fast durchsichtigen Kleid. Und auch verbal nimmt das Starlet selten ein Blatt vor den Mund - letztens schockte sie zum Beispiel mit einer sehr expliziten Aussage.

Doch trotz all der Provokationen scheint kurioserweise ausgerechnet ein Ei auf Instagram beliebter zu sein als der Social-Media-Star Kylie.