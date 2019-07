“Ich bin schwanger!“ - Video mit der Stimme Kylie Jenners wirft Fragen auf

Auf Instagram muss man besonders gut aufpassen, wenn man ein Geheimnis zu verbergen hat. Das scheint Khloé Kardashian wohl vergessen zu haben...

Los Angeles - Wenn man eine Instagram-Story posten will (ein kurzes Video, das nur 24 Stunden verfügbar bleibt), sollte man grundsätzlich nicht vergessen, das kleine Knöpfchen oben rechts zu drucken, um den Ton auszuschalten. Das sorgt nämlich dafür, dass nur die Bilder erscheinen und unangenehme oder geheime Gespräche nicht öffentlich gemacht werden. Doch jeder Instagram-Nutzer kennt das: Man hat es eilig oder denkt nicht daran - und das Video wird einfach mit Ton veröffentlicht. Genau das ist offensichtlich auch Khloé Kardashian vor einigen Tagen passiert. Damit könnte sie sogar ein wichtiges Geheimnis ihrer Halbschwester Kylie Jenner verraten haben - das dachten zumindest viele Fans und Medien.

Khloé Kardashian postet Geburtstags Video mit Überraschung: „Ich bin schwanger!“

Anlass war Khloés Geburtstagsparty vor ungefähr einer Woche. Die Darstellerin aus „Keeping Up With The Kardashians“, die vergangene Woche wegen eines Ausrasters vor laufender Kamera für Schlagzeilen sorgte, hatte eine große Feier organisiert und wie es sich für eine echte Kardashian gehört, alles auf ihrem Instagram-Profil mit Dutzenden von Schnappschüssen und Videos dokumentiert. Unter anderem veröffentlichte die 35-Jährige eine Story, in dem ein Tisch voller Süßigkeiten, Donuts und Kuchen zu sehen ist. Im Hintergrund hört man aber plötzlich eine weibliche Stimme sagen: „Ich bin schwanger!“ Das kurze Video ist auf Instagram mittlerweile nicht mehr zu sehen, auf cosmopolitan.com kann es allerdings noch abgerufen werden.

Seitdem fragt sich die ganze Welt: Welche Kardashian ist nun wieder schwanger? Britische Journalisten des Nachrichtenportales Daily Mail waren sich dabei absolut sicher: Diese Stimme gehört der jüngsten Schwester und Beauty-Influencerin Kylie Jenner! Die 21-Jährige, die eine glückliche Beziehung mit Rapper Travis Scott führt, ist schon Mutter eines 17 Monaten alten Mädchens namens Stormi und hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich in Zukunft weitere Kinder wünscht.

Die Welt will wissen: Wer ist schwanger? - Diese eine Kardashian offenbar nicht...

Doch nur wenige Stunden später kam die Entwarnung. Ein Insider sagte gegenüber Daily Mail, dass die kleine Halbschwester von Kim Kardashian, die letztens in Japan für einen riesen Shitstorm aufgrund ihrer neuen Underwear-Kollektion sorgte, definitiv nicht schwanger sei. Aber wer weiß: 2017 hatte es Kylie schon geschafft, ihre Schwangerschaft bis zur Geburt von Stormi komplett geheim zu halten. Ob die junge Unternehmerin eine neue Überraschung für ihre Fans parat hat?

Vor einem Monat hat das vierte Kind von Kim Kardashian und Kanye West das Licht der Welt erblickt: So süß ist der kleine Psalm.

fm