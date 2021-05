Kronprinzessin Mette-Marit: Sie kehrt zu ihrem normalen Arbeitsalltag zurück

Ein Nachmittag voller Kunst

Persönliche Besuche sind in Corona-Zeiten selten geworden, für einen besonderen Termin verließ Kronprinzessin Mette-Marit ihr royales Homeoffice.

Bærum – Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (47) ist normalerweise viel unterwegs, in den letzten Monaten musste sie jedoch auf Reisen ins In- und Ausland verzichten. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie nimmt Mette-Marit viele virtuelle Termine von zu Hause aus wahr, über persönliche Treffen und die schrittweise Rückkehr zu ihrem alten Arbeitsalltag freut sie sich deshalb umso mehr.

Der Besuch der „Aurora Verksted" (dt.: Aurora Werkstatt) in der Gemeinde Bærum, die an die Hauptstadt Oslo grenzt, sorgte für Abwechslung in Mette-Marits Corona-Alltag. Lange reisen musste sie allerdings nicht, die Werkstatt ist nur eine kurze Fahrt von Gut Skaugum, ihrem Wohnsitz in der Kommune Asker, entfernt. Bei ihrem Solo-Auftritt nahm die Ehefrau von Kronprinz Haakon (47) die Räumlichkeiten und die verschiedenen Produkte der Arbeitsgemeinschaft genauer unter die Lupe. Der Palast teilte auf seinem Instagram-Profil einige Eindrücke von Mette-Marits Termin in der Aurora Werkstatt*. Dort fertigen Künstler mit und ohne Behinderung Keramik, Kleidung, Grafiken und Malereien an. Mette-Marit sprach mit einigen von ihnen über ihre Kunstwerke, während ihres Besuches trug sie natürlich eine Maske. Sie betonte, dass sie froh sei, dass die Arbeit auch während der Pandemie fortgesetzt werden konnte und teilte ihre Freude über den „unglaublich schönen Besuch".