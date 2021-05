Kronprinzessin Mette-Marit: So freizügig zeigt sich ihre Schwiegertochter in spe im Netz

Bikini-Fotos & Co.

+ © PPE/Imago Was Kronprinzessin Mette-Marit wohl über die offenherzigen Fotos von Juliane Snekkestad denkt? © PPE/Imago

Schon seit einiger Zeit ist Kronprinzessin Mette-Marits Sohn Marius mit Juliane Snekkestad liiert. Auf Instagram lässt das junge Model regelmäßig tief blicken.

Oslo – Royal-Fans erinnern sich noch gut an die Bilder, als Mette-Marit (47) und Kronprinz Haakon (47) vor fast 20 Jahren vor den Altar traten. An der Seite der Braut eroberte damals ein niedlicher Blondschopf von gerade mal vier Jahren die Herzen des norwegischen Volkes – Marius Borg Høiby (24), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung. Inzwischen ist aus dem kleinen Frechdachs ein attraktiver junger Mann geworden, der möglicherweise schon selbst ans Heiraten denkt. Mit seiner Freundin Juliane Snekkestad (25) ist er immerhin schon seit mehr als drei Jahren zusammen. Die Norwegerin arbeitet erfolgreich als Model und Schauspielerin. In ihrem Lebenslauf findet sich neben Playboy-Aufnahmen auch eine Filmrolle an der Seite von Hollywood-Star Angelina Jolie (45).

In den sozialen Medien zeigt sich Juliane ebenfalls gerne – und lässt dabei durchaus auch mal tief blicken. Auf ihrem Instagram-Kanal finden sich einige Bikini-Bilder und Unterwäsche-Fotos. Was Mette-Marit über die freizügigen Aufnahmen Schwiegertochter in spe denkt*, darüber kann bislang nur gerätselt werden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.