Nach Krönungs-Chaos: Meghan Markle präsentiert sich nach Pause zurück in der Medien-Welt

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Meghan Markle kommt nicht zur Krönung König Charles III. Seitdem geht es in den Medien hoch her. Jetzt zeigte sich die Herzogin erstmals verliebt und mit neuem Look.

Montecito – Es war Meghan Markles (41) erster Auftritt seit den Medienberichten, die einen persönlichen Briefverkehr mit König Charles III. (74) zurück ans Tageslicht befördert hatten, in dem sie sich vor vier Jahren über Rassismus innerhalb der königlichen Familie beschwert haben soll. Zuletzt war es still geworden um die Herzogin von Sussex, die sich inmitten des andauernden Dramas um Prinz Harry (38) und die königliche Familie bedeckt gehalten hatte, jetzt zeigte sie sich bei einem Überraschungsauftritt in einer Videobotschaft vermeintlich im neuen Look.

Strahlende Meghan Markle unterstützt Fotografen-Freund nach Presse-Statement

Statt in tiefem Schwarz, trug die Herzogin ihr Haar in einem helleren rötlichen Ton, mit exaktem Schnitt und frisch geglättet, um ihren Freund und „Hausfotografen“ Misan Harriman (46) zu promoten, der sich bei Instagram mit einem Bild Meghans für ihre Unterstützung zur Einführung in den TED Talk bedankte. Zu ihren geglätteten Locken trug Markle einen strahlenden Beauty-Look mit glänzenden rosa Lippen, rosigen Wangen und braunen Smokey Eyes. Ein schlichtes, ärmelloses, beigefarbenes Oberteil mit U-Boot-Ausschnitt machte den Gwyneth-Paltrow-Style der Herzogin perfekt.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Nur einen Tag nach Veröffentlichung des Videos zeigen Fan-Fotos die zweifache Mutter jedoch im gewohnten Style an der Seite Prinz Harrys (38) bei einem Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Memphis Grizzlies. Auf dem Jumbotron in der Crypto.com Arena von Los Angeles jubelte Meghan im gewohnten Hair-Look in rosa Taillenshorts und Blazer von Stauds (594 Euro) den Basketball-Teams bei einem ihrer selten gewordenen öffentlichen Auftritte zu. Das lässt vermuten, dass Meghan das Video für Harriman zu einem anderen Zeitpunkt aufgezeichnet hat.

Medien-Profi Meghan meldet sich zurück und zieht wie vor ihrer „Presse-Pause“ die Aufmerksamkeit auf sich

Meghan Markle und Prinz Harry turtelten in der Crypto.com Arena in Los Angeles, nur einen Tag früher zeigte Meghans Fotografen-Freund Misan Harrisman die Herzogin im neuen Look bei einem Videoaufruf (Fotomontage). © Ringo Chiu/Imago & Andrew Parsons/Imago

Nach der Bestätigung des Buckingham-Palastes, dass Prinz Harry alleine am historischen Tag seines Vaters kommen werde, war wild spekuliert worden, was außer dem Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Archie (3) am Krönungstag der wahre Grund für Meghans Fernbleiben sein könnte. Dazu kam, dass der Telegraph einen Brief Meghans aus dem Jahr 2021 an König Charles ausgegraben hatte, der Meghans Besorgnis über „unbewusste Vorurteile“ in der königlichen Familie zum Ausdruck brachten. Das war offenbar zu viel für die ehemalige Schauspielerin: Sie schlug zurück und veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, dass sie „ihr Leben in der Gegenwart führe und nicht über Korrespondenz von vor zwei Jahren nachdenke, die mit Gesprächen von vor vier Jahren zu tun habe.“

„Jede andere Behauptung ist falsch und offen gesagt lächerlich“, ließ Meghan weiter verlauten. „Wir fordern die Boulevardmedien und die verschiedenen royalen Korrespondenten auf, den anstrengenden Zirkus zu beenden, den nur sie selbst veranstalten.“ Harsche Worte für das Herzogspaar, das im letzten Jahr nichts anderes getan hat, als öffentlich über alte Geschichten „nachzudenken“. Ihre „Aufarbeitung“ in Form der Netflix-Serie „Harry & Meghan“ und Prinz Harrys Memoiren „Spare“ sowie ihre diversen Interviews zum Thema Differenzen mit der Royal Family sind noch frisch in aller Erinnerung. Verwendete Quellen: Telegraph.co.uk, mirror.co.uk, Instagram, Twitter