„Das können Sie nicht machen!“: Fergie verrät Verhaftung Prinzessin Dianas an ihrem JGA

Von: Annemarie Göbbel

Sarah Ferguson und Prinzessin Diana heirateten Prinzen und ließen sich scheiden. Sie lachten und stritten. Jetzt schwelgt Fergie in Erinnerung an eine unvergessliche Nacht mit Lady Di.

Los Angeles – Sarah Ferguson, besser bekannt als Fergie, ist heute gestandene 63 Jahre alt und verdient ihre Brötchen inzwischen als erfolgreiche Romanautorin. Als solche ist sie derzeit in Los Angeles unterwegs, um dort einige Termine wahrzunehmen, darunter einen Auftritt in der The Kelly Clarkson Show. Während sie sich bei Sängerin- und Moderatorin Kelly Clarkson (40) elegant im beigen Sofa zurücklehnte, kam sie in Plauderlaune. Dabei ließ die Herzogin unter anderem ihren wilden Junggesellinnenabend vor der Hochzeit mit Prinz Andrew (63) Revue passieren, bei dem sie und ihre Schwägerin Prinzessin Diana (36, † 1997), damals verheiratet mit König Charles III. (74), offenbar in Gesetzeskonflikt kamen.

Prinzessin Diana und Sarah Ferguson fanden sich auf der Rückbank einer Polizeistreife wieder

Dabei verriet die Herzogin von York, die sich wie Diana 1996 scheiden ließ, dass sie und Prinzessin Diana 1986 am Vorabend ihrer Hochzeit verhaftet wurden. Die beiden hatten sich für die Feierlichkeiten als Polizistinnen verkleidet (Bild siehe 0:11 im YouTube Video), was dazu führte, dass sie von der Polizei festgenommen wurden, weil sie sich als Cops ausgegeben hatten. Als den Beamten klar wurde, dass ihnen ein paar erstklassige Royals ins Netz gegangen waren, hätten sie die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch zunächst, erinnert sich Fergie detailreich, mussten die beiden auf dem Rücksitz einer Polizeistreife Platz nehmen.

„Es war außergewöhnlich, denn wir gingen in einen Nachtclub“, berichtet die zweifache Mutter. „Wir setzten uns hin, und der Kellner kam zu uns und sagte: „Entschuldigen Sie, dies ist ein Mitgliederclub, wir möchten hier Spaß haben. Wir bedienen hier keine Polizisten.“ Kelly Clarkson kann nicht glauben, was Fergie da berichtet, doch die setzt noch einen obendrauf: Als sie aus dem Club gekommen seien, wären sie verhaftet worden, weil es verboten ist, sich als Polizeibeamte auszugeben. So hätten sie sich auf dem Rücksitz eines Streifenwagens wiedergefunden.

Die Beziehung von Prinzessin Diana und Sarah Ferguson Die beiden standen sich über die Jahre hinweg sehr nahe, obwohl Fergie 2007 gegenüber Harpers Bazaar behauptete, Diana habe seit einem Jahr nicht mehr mit ihr gesprochen. Bei Kelly Clarkson gibt Ferguson an, dass sie Prinzessin Diana „Dutch“ nannte, während Diana sie „Red“ betitelt hätte. „Sie und ich, wir haben viel gelacht“, sagte Fergie. Und sie hätten viel Ärger gehabt.

Diana und Fergie versteckten ihre Verlobungsringe, doch Diana wurde erkannt

Diana heiratete Prinz Charles 1981, bevor sie sich 1996 scheiden ließ. Ferguson heiratete Prinz Andrew 1986 und ließ sich 1996 scheiden. Bei Fergies JGA verkleideten sie sich als Polizistinnen, wie sie in der Kelly Clarkson Show berichtete (Fotomontage). © Screenshot @ YouTube The Kelly Clarkson Show & Tim Anderson/Imago

Sie hätten ihre Verlobungsringe vor den Beamten versteckt, indem sie die Ringe auf die Rückseite drehten. Sie und Diana wären bedient gewesen und den Beweis dafür liefert die Herzogin gleich mit einer Anekdote von der Fahrt. Fergie behauptete, Diana habe einige „rauchige Chips mit Speckgeschmack“ in dem Fahrzeug gesehen und „angefangen, sie zu nehmen und zu essen“. Bis ein Beamter auf dem Beifahrersitz sie anschrie hätte: „Das können Sie nicht machen!“ Womöglich hat auch Sarah davon genascht, sonst wäre ihr die Geschmacksrichtung vermutlich entgangen. Auch wenn die Erinnerung etwas vernebelt ist, wurde Diana als amtierende Prinzessin von Wales schließlich erkannt und die beiden durften aussteigen.

Für die Feiernden gings laut The Sun nach der Polizeirundfahrt weiter ins Annabel‘s, einen der exklusivsten Nachtclubs Londons. Der Abend habe damit geendet, dass sie Prinz Andrew, der ebenfalls von seinem JGA nach Hause kam, aus dem Buckingham Palast ausschlossen hätten. Fergies Junggesellinnenabschied war Berichten zufolge ein „Tumult“, und der Royal-Experte Tom Quinn sagte, Diana und Fergie hätten „auf dem Boden gelegen, und der Champagner sei in alle Richtungen geschossen“. Für ihre Offenherzigkeit bekannt, nahm die Exfrau Prinz Andrews auch schon beim Spitznamen für Queen Elizabeth II. (96, † 2022) kein Blatt vor den Mund. Verwendete Quellen: YouTube @The Kelly Clarkson Show, thesun.co.uk