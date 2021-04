Königin Letizia von Spanien: Strahlender Auftritt im trendigen Karo-Trenchcoat

Perfekter Look

+ © Jimmy Olsen/Imago Königin Letizia besuchte die Organisation FundéuRAE in Madrid. © Jimmy Olsen/Imago

Die spanische Königin Letizia begeisterte unlängst einmal mehr mit einem perfekt zusammengestellten Outfit. Besonders ihr auffälliger Trenchcoat sorgte für Aufsehen.

Madrid – Wenn Königin Letizia (48) ihr Erscheinen bei einer Veranstaltung ankündigt, wissen die Fotografen bereits im Vorfeld, dass sie an diesem Tag vermutlich zahlreiche traumhafte Bilder bekommen werden. Der Stil der Spanierin gilt als erstklassig und sie zählt zu den bestgekleideten Royals der Welt.

Bei einem Auftritt in Madrid ist Letizia ihrem Ruf als „Fashion Queen" einmal mehr gerecht geworden. Die Organisation FundéuRAE hatte sie zu einer Gesprächsrunde geladen, bei der es um den Gebrauch der spanischen Sprache in den Medien gehen sollte. Zu diesem Anlass setzte die Regentin auf einen stilvollen schwarz-weiß Look. Königin Letizia wählte einen karierten Trenchcoat von Mirto* und kombinierte dazu eine schwarze Leder-Leggins von Uterqüe und ein schlichtes weißes Top. Zu ihren grauen Strähnen im Haar scheint die Ehefrau von König Felipe VI. (53) weiterhin ungeniert zu stehen. Ihre „Lockdown-Frisur" teilt sie immerhin momentan mit vielen Frauen auf der Welt.