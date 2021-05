Königin Letizia & König Felipe: Familienausflug mit ihren Töchtern Leonor und Sofía

Ein bisschen Kultur

+ © Ballesteros/Imago Die spanischen Royals besuchten in Madrid gemeinsam die Oper „Peter Grimes“ von Benjamin Britten. © Ballesteros/Imago

Zwischen all den Terminen und Verpflichtungen muss auch mal Zeit für Freizeitvergnügen sein. Das sieht auch die spanische Königsfamilie um Felipe VI. so und besuchte gemeinsam die Oper.

Madrid – Die spanische Königsfamilie hat auch in Pandemie-Zeiten einen vollen Terminkalender. Neben König Felipe VI. (53) und seiner Ehefrau Letizia (48) geht mittlerweile auch die Thronfolgerin Leonor (15) repräsentativen Verpflichtungen nach. Ein bisschen Familienzeit zu viert, verbunden mit Kultur, kam da wohl gerade recht. Das royale Gespann machte am spanischen Muttertag, der in diesem Jahr am 2. Mai gefeiert wurde, einen Ausflug nach Madrid. Dort sahen sich Felipe, Letizia, Leonor und Sofía (14) im Teatro Real die Oper „Peter Grimes“ an*.

Wie das Magazin Semana berichtet, sei es dem Regenten ein großes Anliegen, den gebeutelten Kultursektor in Corona-Zeiten zu unterstützen. Außerdem hätten Felipe und Letizia ohnehin schon immer Wert darauf gelegt, zusammen mit ihren beiden Töchtern in ihrer Freizeit kulturellen Aktivitäten nachzugehen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.