König Charles verpasst sich Ausgangssperre für den Abend vor seiner Krönung

Von: Susanne Kröber

Auch ein König braucht seinen Schlaf. Doch mit seinem selbst auferlegten Ausgangsverbot stellt Charles III. das Krönungs-Team vor organisatorische Probleme.

London – Die Krönung ist sein großer Tag. Nach Jahrzehnten in der Warteschleife wird König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey neben Königsgemahlin Camilla (75) gekrönt. Und dabei will der Monarch offenbar nichts dem Zufall überlassen. Augenringe, blasser Teint, ein verstecktes Gähnen? Nicht mit Charles! Denn der Monarch hat sich für den Abend vor der Krönung eine strikte Zubettgehzeit verordnet, um etwaiger Müdigkeit vorzubeugen.

König Charles will vor der Krönung früh ins Bett: „Hat einige logistische Herausforderungen verursacht“

Die Gästeliste für die Krönung ist zwar im Vergleich zur Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) deutlich kürzer, dennoch müssen 2.000 geladene Gäste, darunter gekrönte Häupter, Glaubensvertreter und politische Führer aus aller Welt, erst mal unterhalten werden. König Charles III. gilt zwar als Workaholic, soll aber laut Daily Telegraph bereits angekündigt haben, dass er am Abend vor der Krönung ab 18 Uhr nicht mehr für Termine zur Verfügung steht.

„Er will am Abend nichts machen, für den Fall, dass es ihn ermüdet“, verrät ein Insider gegenüber Daily Telegraph. Allerdings ist für den Vorabend der Krönung ein Empfang für die Vertreter des Commonwealth of Nations geplant, außerdem soll ein Abendessen im Buckingham-Palast stattfinden. „Der König hat einige logistische Herausforderungen verursacht“, so die Quelle über das freiwillige Ausgehverbot von Charles. Nun soll geplant sein, dass der König zwar an den Terminen teilnimmt, sich dann aber frühzeitig in seine Gemächer zurückzieht.

Krönung der britischen Monarchen Die Krönung der britischen Monarchen findet traditionell in der Westminster Abbey in London statt. In der feierlichen Zeremonie führt der Erzbischof von Canterbury die Königin oder den König in sein Amt ein. Teile des Gottesdienstes sind die Eidablegung des Monarchen, die Darreichung der Bibel und der Kronjuwelen, die Salbung und schließlich die Krönung mit der St.-Edwards-Krone.

Anders als die Queen 1953: König Charles steht am Vorabend der Krönung nur bis 18 Uhr zur Verfügung

Bei Charles‘ Mutter, Queen Elizabeth II., soll das damals noch ganz anders ausgesehen haben. Bevor ihr am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey die Insignien der Monarchie überreicht wurden, nahm sie am Abend davor an einem Bankett teil. Allerdings muss man zu König Charles‘ Verteidigung auch gestehen, dass die Queen bei ihrer Krönung erst 26 Jahre alt war und somit 48 Jahre jünger als der neue Monarch. „Was damals angemessen war, wird jetzt nicht unbedingt angemessen sein“, betont auch die Commonwealth Parliamentary Association laut The Mirror.

Am Tag der Krönung will König Charles III. hellwach sein. Ab 18 Uhr will er am Vorabend deshalb keine Termine mehr wahrnehmen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Joe Giddens/IMAGO/Design Pics

Ausgeschlafen sollte König Charles III. am Tag seiner Krönung also sein, aber auch ansonsten bereiten sich Charles und Ehefrau Camilla akribisch auf das historische Großereignis vor. So haben die beiden einen Nachbau der Krönungsbühne im Ballsaal des Buckingham-Palasts aufstellen lassen und erklimmen dort täglich Hunderte von Stufen, um bei der Krönung nicht ins Stolpern zu geraten. Verwendete Quellen: telegraph.co.uk, mirror.co.uk