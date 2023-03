König Charles und Camilla feiern in illustrer Runde beim Staatsbankett bei Karpfen und Huhn

Von: Annemarie Göbbel

Wenn König Charles und Camilla zum Staatsbankett kommen, zeigt Deutschland, was es an Stars zu bieten hat. Die Gästeliste kann sich sehen lassen.

Berlin – Während König Charles III. (74) dem Himmel danken wird, dass die Gästeliste zum Staatsbankett auf Schloss Bellevue nicht seiner Hoheit obliegt, dürften die Leitungen im persönlichen Büro des Bundespräsidialamts nicht mehr stillgestanden haben. Wer wollte nicht dabei sein, wenn Charles und Königsgemahlin Camilla (75) beim Antrittsbesuch auf Schloss Bellevue der Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers (67) folgend an einer Tafel Platz nehmen? Der Monarch ist seinerseits seit Wochen mit der Gästeliste zu seiner Krönung am 6. Mai in Atem gehalten, in Berlin darf er hingegen Wünsche äußern.

König Charles III. trifft auf bunten Querschnitt hochkarätiger Gäste aus Deutschland

Das tat er auch und wünschte sich bereits im Vorfeld „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (41) nebst Ehemann Evgenij Voznyuk (39) zur Seite. Camilla und er sind Fans des britischen Pendants (und Originals) „Strictly Come Dancing“, bei dem auch Motsi in der 17. Staffel einen Part übernahm. Charles, der als Prinz von Wales gerne in Deutschland verweilt, da er väterlicherseits hier verwurzelt ist, dürfte sich auch von Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68) warm empfangen fühlen, die drei haben sich natürlich schon häufiger getroffen.

Zu Karpfen und Weidehuhn haben sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (83) mit seiner Partnerin Daniela Schadt (63) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) angesagt, auch Architekt David Chipperfield (69), der Bildhauer Tony Cragg (73) und Biontech-Chefin Özlem Türeci (56) werden erwartet. An wem der royale Kelch vorüberzieht, ist überraschenderweise Bundeskanzler Olaf Scholz (64), der offenbar anderweitig unabkömmlich ist. Nicht zuletzt seine Lebensgefährtin Britta Ernst (62) dürfte die verpasste Gelegenheit, die Royals zu treffen, zutiefst bedauern.

Warum ausgerechnet Tote-Hosen-Sänger Campino beim Bankett dabei sein darf

Wer sich fragt, warum der Toten-Hosen-Frontmann Campino (60) auf der Gästeliste steht, sollte sich vergegenwärtigen, dass Campino nicht nur die britische Staatsbürgerschaft besitzt, sondern auch mit diversen Engagements in Sachen Wohltätigkeit die gleichen Interessen wie das Oberhaupt der Briten verfolgt.

Frank-Walter Steinmeier begrüßt seine Gäste auf Schloss Bellevue zum Staatsbankett. Unter anderem wird Altbundeskanzlerin Angela Merkel den Abend mit König Charles III. und Camilla verbringen (Fotomontage). © Jörg Carstensen/dpa & Michael Kappeler/dpa

Ob Charles dann nach gebeiztem Karpfen mit Erfurter Blumenkresse, Kraftbrühe vom Heckenrind, auch als vegetarische Variante im Angebot, nach Weidehuhn mit Pilzen, Spinat-Törtchen mit Wurzelwerk und Pilzen noch Lust hat, das Tanzbein mit Motsi zu schwingen, bleibt abzuwarten. Denn auch die Weinbegleitung kann sich sehen lassen: Kredenzt wird eine Auswahl deutscher Weine, regionaler Schaumweine, kein Champagner. Und zum Nachtisch gibt es Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck nicht zu vergessen dem Likörwein von der Ahr.