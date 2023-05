König Charles‘ Krönung im Überblick: TV-Übertragung, Ablauf und Zeitplan

Von: Susanne Kröber

Am 6. Mai wird König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Wo und wann Sie die Krönung live im TV und im Stream sehen können, erfahren Sie hier.

London – 70 Jahre ist die Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) her – es war die erste Krönung eines britischen Monarchen, die im Fernsehen übertragen wurde. 1953 war ihr ältester Sohn Charles gerade mal vier Jahre alt, jetzt wird er mit 74 Jahren am 6. Mai selbst in einer feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt, auch wenn Charles III. den Thron bereits direkt nach dem Tod der Queen am 8. September 2022 bestiegen hat. Das Jahrhundertereignis wird weltweit medial begleitet, auch in Deutschland übertragen mehrere Sender die Krönung des Regenten.

TV-Sender und Livestreams: Wer überträgt die Krönung von Charles am 6. Mai?

ARD: Um 9:30 Uhr startet im Ersten die Sondersendung „King Charles III. – Die Krönung in London“. In der mehr als fünfstündigen Liveberichterstattung, die auch im Stream der ARD zu sehen ist, kommentieren Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow und ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert im Londoner Studio mit Gästen die Krönung von König Charles. Julia-Niharika Sen moderiert das Special. Im Anschluss folgt um 16:00 Uhr die Dokumentation „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“. „King Charles III. – Die Highlights der Krönung“ fasst die Geschehnisse des Tages um 23:40 Uhr nochmal zusammen.

ZDF: Im Zweiten werden die Highlights der Krönung um 19:25 Uhr im ZDF Royal „König Charles III. – Krönung in London“ präsentiert. Kommentiert wird die Zusammenfassung von Royal-Expertin Julia Melchior und TV-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg.

RTL: Bei RTL kann man sich ab 4:50 Uhr mit der fünfteiligen Doku-Reihe „The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor“ schon mal auf die Krönung einstimmen. Um 9:00 Uhr beginnt das Exclusiv Spezial „Endlich König – Charles besteigt den Thron!“ RTL-Moderatorin Frauke Ludowig verfolgt die Krönung gemeinsam mit Adelsexperte Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer im Kölner Studio, zu Gast sind Eduard Prinz von Anhalt, Gräfin Stephanie von Pfuel und Moderatorin Mareile Höppner. Live aus London berichten Katharina Delling, Ulrich Oppold und Comedian Wigald Boning von König Charles‘ Krönung. Der Stream ist bei RTL+ abrufbar. Um 16:00 Uhr folgt die Doku „König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung“.

Sat.1: Um 9:30 Uhr geht Sat.1 mit dem Special „Das ist die Krönung!“ auf Sendung. Moderatorin Marlene Lufen empfängt Ross Antony, Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover und Major William Hunt live im Studio in London. Vom Buckingham-Palast berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck, vor der Westminster Abbey fängt Benedikt Amara die Stimmung ein. Besonderes Highlight: Nachdem sie zum Auftakt der neuen Folgen von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen den Sender verloren, müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Krönung beim ProSieben-Schwesternsender Sat.1 eine Stunde live aus dem Berliner Studio kommentieren, um 11:00 Uhr soll ihr royaler Sondereinsatz starten. Gestreamt werden kann die Livesendung bei Joyn. Sat.1 schließt den Krönungstag mit zwei Porträts ab, um 16:00 Uhr läuft „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzgemahlin“, im Anschluss um 18:00 Uhr „Die Ära Charles – Gesichter eines Königs“.

Zeitplan und Ablauf der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla

Vor Ort in London startet der Gottesdienst um 11:00 Uhr, in Deutschland ist es dann nach mitteleuropäischer Zeit bereits 12:00 Uhr, wenn die Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) beginnt. Hier der genaue Zeitplan für den 6. Mai mit Angaben in MESZ in der Übersicht.

Der Krönungstag im Überblick (MESZ): 7:00 Uhr: Die Prozessionsroute wird für die Zuschauer geöffnet

Ab 8:15 Uhr: Ankunft der Gäste an der Westminster Abbey

11:20 Uhr: Charles und Camilla startet Prozession am Buckingham-Palast

12:00 Uhr: Charles und Camilla betreten die Westminster Abbey

13:00 Uhr: König Charles wird vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, gekrönt

14:00 Uhr: Start der Prozession von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham-Palast

15:15 Uhr: Königspaar und Mitglieder der Königsfamilie zeigen sich auf dem Balkon

Krönung von König Charles live im TV: Wie groß ist das Interesse der Deutschen?

Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge wollen 36 Prozent der Deutschen die Krönung von König Charles III. im Fernsehen anschauen, 10 Prozent der befragten Personen haben sogar vor, die komplette Berichterstattung zu verfolgen. Bleibt zu hoffen, dass unerwünschte Zwischenfälle ausbleiben. Nachdem am 2. Mai ein Mann festgenommen wurde, der Gegenstände auf das Gelände des Buckingham-Palasts geworfen hatte, sind die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. Denn trotz jahrelanger Planung herrscht am Krönungstag permanente Lebensgefahr für Charles und Camilla. Verwendete Quellen: yougov.de, daserste.de, zdf.de, rtl.de, sat1.de, mirror.co.uk