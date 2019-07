Einer der größten Popstars der Welt radelt am Kölner Dom vorbei - und keiner merkt‘s!

Wer in Köln ist, der muss den Dom gesehen haben. Das dachte sich auch ein Popstar von Weltrang und radelte vorbei. Scheinbar unbemerkt.

Köln - Pink (Eigenschreibweise P!nk) befindet sich derzeit auf Welttournee. Am 4. Juli gastierte sie in Telford, England, stieg dann in den Flieger, um im RheinEnergieStadion in Köln aufzutreten. Ein stressiger Zeitplan. Dennoch ließ es sich Pink nicht nehmen, sich Köln anzuschauen. Und auch den Dom selbst!

Köln: Pink radelt am Dom vorbei - und keiner merkt‘s

Wie sie bei Instagram selbst veröffentlichte, radelte sie mit Söhnchen Jameson ganz entspannt am Wahrzeichen von Köln vorbei. Offenbar ohne Bodyguards! Und auch ohne dass es jemand gemerkt hätte!

Zumindest ist von beidem nichts zu sehen auf dem Bild - diverse Passanten kehren ihr den Rücken zu. Wer das Foto in Köln aufgenommen hat, bleibt unklar. Vermutlich war sie also irgendwie doch in Begleitung. Oder hat sie ihr Smartphone gar einfach einem Passanten in die Hand gedrückt? Das würde sie noch sympathischer machen.

Ihre Fans finden die Aktion jedenfalls klasse. „Darum warst und bleibst du mein Idol. Einfach super sympathisch“, heißt es unter dem Post. „Ich kann nicht glauben, dass die Leute einfach vorbeigehen, ich wäre ausgeflippt, wenn ich da gewesen wäre“ und „Willkommen. Das ist so cool“ lauten weitere Reaktionen.

Köln: Pink beschäftigt sich auch gleich mit Kölsch

Was in Köln übrigens auch zum Pflichtprogramm gehört, ist ein Kölsch. Oder zwei. Oder drei? Wie viele es bei Pink waren, ist nicht überliefert. Aber sie scheint sich schon mit dem besonderen Bier beschäftigt zu haben. Das sieht man an einem weiteren Instagram-Foto.

