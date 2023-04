Knicks verweigert: Video-Stück zeigt Meghan Markle als royale Knicks-Gegnerin

Von: Annemarie Göbbel

Diese Begrüßung geriet ins Wanken. Die Momentaufnahme, die Meghan Markles royale Knicks-Ablehnung zeigt, geht im Netz durch die Decke.

London – Gibt es etwas zu verweigern, kann man sich auf Meghan Markle (41) eigentlich verlassen. Ihre Fans lieben sie dafür und das erklärt vielleicht auch, warum der Clip aus dem Jahr 2019 jetzt kurz vor der Krönung ihres Schwiegervaters König Charles III. (74) in den sozialen Medien wieder hochkocht. Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hatte Meghan in ihrer damaligen royalen Eigenschaft als Vizepräsidentin des Queen‘s Commonwealth Trust ausgesandt, der 2019 eine Partnerschaft mit One Young World einging. Als wohlerzogene Mitbegründerin wollte Kate Robertson Prinz Harrys (38) Ehefrau standesgemäß begrüßen, doch es kam anders.

Die Wohltätigkeitschefin gerät ins Taumeln, als Meghan sie aus der Knicksposition hochzieht

Unter tosendem Applaus bahnte sich Meghan Markle ihren Weg zur Bühne der Royal Albert Hall in London, wo Co-Founderin Kate Robertson auf sie wartete. Nur noch wenige Schritte trennten die beiden Frauen schließlich in der Mitte der Bühne und Robertson machte sich bereit zum Knicks, der üblichen weiblichen Geste des Respekts für ein Mitglied der königlichen Familie. Doch Meghan hatte offenbar vorgehabt, die Wohltätigkeitschefin zu umarmen – für Sekunden geriet beider Versuch aus dem Gleichgewicht. Meghan umarmte Luft, schüttelte den Kopf und zog Robertson hoch, die sich an Meghans Hüften festhalten musste, um nicht zu stürzen, das Ganze endete in einer etwas unbeholfenen, aber herzlichen Umarmung, die Meghan und Kate jedoch mühelos weglächelten.

Wenig später wurde der Clip von Nutzer sussexfans auf TikTok hochgeladen und hielt keine 24 Stunden später auf die 200.000 Sichtungen zu. Eine Reihe von Fans lobten Meghan dafür, die Formalität, die mit dem Knicks von Robertson verbunden ist, zugunsten einer Umarmung ignoriert zu haben. „Sie behandelt alle gleich. Die königliche Familie sollte sich Notizen machen!“, jubelte ein Kommentator. „Wirklich elegante Dame 👑👑👑 absolut königlich“, schrieb ein anderer Fan, und ein weiterer User fügte hinzu: „Unser Mädchen brauchte diese Umarmung, als wir herausfanden, wie sie behandelt wurde. Ich bin froh, dass sie gegangen sind, und ich wünsche ihnen alles Gute ❤️.“

Der Knicks entwickelt ein Eigenleben Der Knicks ist die traditionelle Form der Ehrfurcht, die weibliche Mitglieder der königlichen Familie und besonders dem Monarchen darbringen. Meghan machte zu Lebzeiten mehrere öffentliche solcher Respektbezeugungen vor Harrys Großmutter Queen Elizabeth II., unter anderem an ihrem Hochzeitstag mit Prinz Harry im Jahr 2018. Tatsächlich fordert das Protokoll keinen Knicks mehr vor den Mitgliedern der königlichen Familie, die sich allerdings selbst auch voreinander verneigen. Die Webseite des Königshauses nennt explizit, dass es keine Erwartung gibt, vor den Royals zu knicksen oder sich zu verbeugen, obwohl viele dies freiwillig tun.

In der Netflix-Serie der Sussexes und in Prinz Harrys Memoiren Spare geht es wieder um den Knicks

Der Knicks der Mitbegründerin von One Young World, Kate Robertson wurde von Meghan Markle am 22. Oktober 2019 in der Londoner Royal Albert Hall rundheraus verweigert (Fotomontage). © i Images/Imago

Keine Meinung ohne Gegenstimmen: Trotz der positiven Kommentare geriet Meghan wegen der Knicksverweigerung unter Beschuss, sodass das Thema sowohl in Netflix-Dokumentationen von Harry und Meghan diskutiert wurde, als auch in Prinz Harrys Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“) erneut Thema war. „Ich erinnere mich, dass ich im Auto vorfuhr und er [Harry] sagte: ‚Du weißt, wie man einen Knicks macht, oder?‘ [...] Und ich dachte nur, es wäre ein Witz“, sagt Meghan in der Sussex-Serie. „Wie erklärst du, dass du dich vor deiner Großmutter verneigst und dass du einen Knicks machen musst? Besonders einem Amerikaner, das ist komisch“, lautete Harrys Kommentar.

In „Spare“ beschrieb Prinz Harry dann das erste große Zusammentreffen seiner Frau mit seiner royalen Großmutter: „Wir betraten das große vordere Wohnzimmer und da war sie. Oma. Die Monarchin. Queen Elizabeth II. stand in der Mitte des Raumes“, schrieb er. „Sie drehte sich leicht um. Meg ging direkt zu ihr und machte einen tiefen, makellosen Knicks.“ Jede Erwähnung bringt den TikTok-Clip wieder in Erinnerung, der bereits auf die halbe Million Views zugeht. Ob wir Meghan Markle indes vor König Charles III. bei seiner Krönung im Mai knicksen sehen werden, bleibt abzuwarten. Vielleicht verweigert sie die Geste auch oder kommt gar nicht, denn die Antwort auf Charles’ E-Mail-Einladung steht noch aus. Verwendete Quellen: newsweek.com, royal.uk, TikTok