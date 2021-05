Kindheitsfoto mit Prinz Philip: Prinz Charles bedankt sich für die große Anteilnahme

Eine besondere Erinnerung

Nach dem Tod von Prinz Philip richteten viele persönliche Worte an die Königsfamilie, um ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Berührende Gesten, die nicht unbemerkt blieben.

London – Prinz Philips (99, † 2021) Tod ist noch immer ein großer Verlust für Queen Elizabeth II. (95) und ihre Familie. Am 9. April starb der Prinzgemahl im Beisein seiner Ehefrau auf Schloss Windsor. Nicht nur Großbritannien trauerte mit der Royal Family, die ganze Welt nahm Anteil.

Politiker, internationale Stars und Königshäuser nahmen mit öffentlichen Beileidsbekundungen Abschied von dem Herzog von Edinburgh. Seine Verdienste und sein ereignisreiches Leben würdigte die Royal Family vor allem in den sozialen Netzwerken, auch Prinz Charles (72) zeigte Bilder aus seiner Kindheit und Jugend, um seinem Vater Tribut zu zollen. Wie jetzt bekannt wurde, wählte Charles auch für seine Danksagung ein Kindheitsfoto mit Prinz Philip aus*. Der schwarz-weiße Schnappschuss auf der Karte zeigt Prinz Philip und Prinz Charles im Jahr 1958. Das Vater-Sohn-Duo sitzt in einem kleinen Motorboot nebeneinander. Der Prinzgemahl sitzt am Steuer, Charles blickt neugierig in die Kamera. Mit einigen Zeilen bedankte sich der britische Thronfolger für die erhaltenen Trauerbekundungen: „Seine Königliche Hoheit war sehr berührt von den vielen freundlichen Nachrichten, die in den letzten Tagen eingegangen sind; sie haben ihm in dieser sehr traurigen Zeit großen Trost gespendet.“ *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.