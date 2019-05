Kim Kardashian: Video von Töchterchen North wird zum Internet-Hit

North West, die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern und hat im Handumdrehen einen Internet-Hit kreiert.

Los Angeles - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch im Hause Kardashian-West trifft dieses Motto definitiv zu. Normalerweise sorgen Reality-TV-Star Kim Kardashian oder ihr Ehemann Rapper Kanye West in der Familie für die Schlagzeilen. Jetzt zeigt auch ein weiteres Familienmitglied, wie man im Handumdrehen einen Internet-Hype produziert.

North West, die erst fünfjährige Tochter der beiden US-Superstars, hat über den Instagram-Account ihre Mutter einen viralen Hit gelandet. Kim Kardashian veröffentlichte am Mittwoch ein kurzes Video, in dem ihre älteste Tochter im Mittelpunkt steht.

Mit Cowboyhut und Chaps - North West rockt im Video ab

In dem Clip packt die Fünfjährige ihre besten Dance-Moves aus und liefert eine Art Musikvideo zum Song „Old Town Road“ von US-Rapper Lil Nas X und Billy Ray Cyrus inklusive Gastauftritt von Mutter Kim. Der Song, der es auch in Deutschland an die Spitze der Charts geschafft hat, scheint North West so gut zu gefallen, dass sie ihm auf ihre ganz eigene Art und Weise huldigen wollte. Kim Kardashian inspiriert allerdings nicht nur ihre Tochter. Auch ihre Freundin Paris Hilton schreibt jetzt einen Song über die 38-Jährige und ihr bestes Stück.

Mit rotem Cowboyhut, Chaps mit Kuhmuster und Ukulele zeigt Northie, wie die Fünfjährige genannt wird, jedenfalls, dass sie wahrlich das Kind ihrer Eltern ist. Die Exzentrik ihres Vaters Kanye lässt sie zwar noch etwas vermissen, aber die Internetgemeinde feiert sie dafür um so mehr.

Kim Kardashian: Tochter North wird zum Internet-Star - 17,5 Millionen Klicks

Mehr als 17,5 Millionen Mal wurde das Video in zwei Tagen bereits angeschaut und die Kommentare fallen durchweg positiv aus. „North ist eine Ikone“, kommentiert das Gossip-Portal E!News unter den Clip. „Ich liebe das“, schreibt Rapperin Lil Kim. Lil Nas X, von dem der Song stammt, teilte das Video auf seinem Account mit den Worten: „Es ist jetzt der Song von North“.

Kim Kardashian, die sich nach der Geburt ihres vierten Kindes momentan in Mutterschaftsurlaub befindet, nutzt ihre freie Zeit also um sich den Talenten ihrer Kinder zu widmen. „Regie und Choreografie sind von North“, schreibt der Reality-TV-Star zu dem Clip. Früh übt sich: Also stehen die Chancen nicht schlecht, dass North West in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Eltern tritt.

