Kim Kardashian und Pete Davidson haben sich getrennt

Trennung bei Pete Davidson und Kim Kardashian nach neun Monaten Beziehung. © Bonnie Cash/UPI Photo/IMAGO

Kim Kardashian und Pete Davidson sind nicht mehr zusammen – das Paar hatte zu viel zu tun für eine Beziehung.

Alles ist aus zwischen US-Komiker Pete Davidson und Reality-TV-Star Kim Kardashian. Nach neun Monaten Beziehung, einigen Liebestattoos und Petes Auftritt in „Keeping Up With The Kardashians“, gehen die beiden nun getrennte Wege. Das geht natürlich nicht spurlos an der Social-Media-Welt vorbei und die Twitter-Reaktionen auf die Trennung der beiden kann man sich einfach nicht entgehen lassen.

