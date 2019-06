Khloé Kardashian rastet aus: Verstörende Szenen nach Betrugsskandal

Vor Kurzem erfuhr Khloé Kardashian, dass Ex-Freund Tristan Thompson sie betrogen hatte. Und ausgerechnet mit der besten Freundin ihrer Halbschwester. Kein Wunder, dass die 34-Jährige mit den Nerven komplett am Ende ist.

Los Angeles - Höhen und Tiefen gibt es bekanntlich in jeder Beziehung. Doch wenn ein Betrug im Spiel ist, wird es zwischen zwei Menschen noch schwieriger. Umso mehr, wenn diese Menschen rund um die Uhr von Kameras begleitet werden. Die Rede hier ist von Khloé Kardashian, der jüngeren Schwester von Kim Kardashian und ihrem Mittlerweile-Ex-Freund Tristan Thompson. Dem Basketballprofi wird vorgeworfen, die 34-jährige Darstellerin von „Keeping Up With The Kardashians“ mit Model Jordyn Woods betrogen zu haben. Und ab jetzt wird die Geschichte noch komplizierter, denn Jordyn Woods ist die beste Freundin von Khloés Halbschwester und jüngster Selfmade-Milliardärin aller Zeiten Kylie Jenner.

Khloé Kardashian rastet nach Betrug aus: Trailer zeigt unglaubliche Szenen

Es handelt sich mit Sicherheit um eine sehr schwierige Situation für die gesamte Kardashian-Jenner-Family. In einer Episode der berühmten Reality-Show, die vor Kurzem ausgestrahlt wurde, wurde gezeigt, wie Khloé vom Betrug erfuhr. Die Fortsetzung der Folge soll in einigen Tagen, am 30. Juni, ausgestrahlt werden, doch ein Trailer sorgt jetzt schon für Diskussionen im Netz: Darin nimmt man eine völlig erledigte Khloé wahr, die buchstäblich ausrastet. Und das in gleich mehreren Szenen.

Zuerst sieht man die Blondine im Auto beim Telefonieren - es ist aber unbekannt, mit wem. Was für Unruhe sorgt, sind die Wörter, die sie ins Handy schreit: „Meine Familie wurde ruiniert.“ Dabei bezieht sich das Model höchstwahrscheinlich auf Tochter True, die sie mit Thompson hat. Weiter erklärt die 34-Jährige weinend vor der Kamera: „Ich bin keine TV-Show, das hier ist mein Leben“, und beschwert sich über die vielen Gerüchte rund um den Betrugsskandal. Laut dem Fernsehstar würden viele Menschen das Bedürfnis empfinden, über sie und ihre Beziehung zu reden, ohne zu wissen, was wirklich dahinter steckt. Doch ein weiterer kurzer Abschnitt dürfte die Zuschauer am meisten verstören: Khloé sitzt an einem Tisch - vermutlich in ihrer Villa - und rastet plötzlich komplett aus! „Lügner!“, hört man die Frau laut schreien, während sie mit der Hand gegen den Tisch schlägt.

+ Die wohl am meisten erwartete Szene der Folge: Khloés Ausraster. © Screenshot Youtube

Um herauszufinden, was Khloé dazu gebracht hat, so durchzudrehen, müssen „Keeping Up With The Kardashians“-Fans noch einige Tage warten. Doch eine Sache bleibt weiterhin klar: Die komplizierte Betrugsgeschichte ist noch lange nicht erledigt.

fm