Kerstin Ott sendet Liebes-Botschaft an diese Schlager-Sängerin - Einen Kuss gibt es auch

Kerstin Ott schickt eine herzliche Botschaft an eine Schlagersängerin und performt ihren Song im Auto. Auch ein Kuss darf nicht fehlen.

Mit leuchtenden Augen und einem begeisterten Lächeln singt Kerstin Ott in die Kamera. Die kleine Performance soll einer berühmten Sängerin zeigen, wie groß Kerstin Otts Zuneigung ist. Die 37-Jährige wurde mit dem Hit „Die immer lacht“ im deutschsprachigen Raum bekannt, als die neu gemischte Version des Ohrwurms 2016 in den Charts aufstieg.

2019 nahm die Songwriterin an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teil. Hier tanzte die Sängerin mit einer Frau bis zum zehnten Platz. Bei der Helene Fischer Show 2018 trat Kerstin Ott mit ihrem Lied „Regenbogenfarben“ auf und sang ein Duett mit der Schlager-Queen, die GZSZ gerne in ihrer Sendung hätten.

Kerstin Ott sendet Kuss an Schlager-Star

Helene Fischer ist nicht die einzige deutsche Sängerin für die sich die 37-Jährige begeistert. In dem Video, das Kerstin Ott kürzlich auf Facebook postete, richtet sie sich an Maite Kelly, die zuletzt Helene Fischer verteidigte. Weniger Nett zur russischstämmigen Schlagersängerin war allerdings Kabarettistin Lizzy Aumeier, die mit einem Ausdruck unter die Gürtellinie zielte.

Zu Beginn der Schwarz-Weiß-Clips kündigt Kerstin Ott an: „Liebe Maite, ich mache heute eine kleine Parkplatz-Party mit meiner Frau. Wir sitzen im Auto, weil hier der Sound am aller geilsten ist und dein Lied darf nicht fehlen.” Schon schallt der Maite-Kelly-Song „Heute Nacht für immer” aus den Autoboxen. Ausgelassen singt Ott wie ein echter Kelly-Fan zu dem Lied mit. Mit den Hashtags „Ich liebe deine Stimme“ sowie „Ich liebe Schlager“ beschreibt Ott das Video auf ihrer Facebook-Seite.

Kerstin Ott sing für Schlager-Queen im Auto

Zum Abschluss des kurzen Privatvideos sendet Kerstin Ott nochmal eine ganz persönliche Nachricht an Maite Kelly: „Ich kann nicht so schön hoch singen, wie du. Du bist aber auch echt eine Granate und ich liebe dein Lied. Und ich hoffe, du hast einen schönen Abend heute.“ Falls Maite Kelly jetzt noch nicht klar ist welch großen Fan sie in der „Die immer lacht“-Sängerin hat, setzt Kerstin Ott noch ein Zeichen. Mit einem Lachen pustet sie einen Handkuss an ihr Idol in die Kamera.