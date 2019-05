Kardashian-Halbschwester Kendall Jenner: So wurde sie zum absoluten Topmodel

Kim Kardashians Halbschwester Kendall Jenner wird inzwischen als bestbezahltes Model der Welt gehandelt. Wie sie die Laufstege der Welt eroberte hat und eine der einflussreichsten Influencer geworden ist:

Kendall Jenner: Der nächste Superstar im Kardashian-Clan

Sie zählt als bestbezahltes Model der Welt, ist eine der einflussreichsten Influencer im Social-Media-Kosmos und kommt aus einer der berühmtesten Familien schlechthin: Die Rede ist von Kendall Jenner, ein weiterer Superstar im Kardashian-Jenner-Clan.

Kendall Jenner: Die Anfänge ihrer Karriere

Die Karriere von Kendall Jenner hat ihren Ursprung, wie bei ihren zahlreichen (Halb-)Geschwistern, im berühmten „Kardashian-Clan“. Neben Kim, Kourtney, Khloé und Rob Kardashian ist Kendall Jenner zusammen mit Schwester Kylie (21) in der us-amerikanischen Reality-Sendung „Keeping Up with the Kardashians“* zu sehen. Die Show dreht sich rund um das Leben der Familien Kardashian und Jenner, die seit der Hochzeit von Kris Jenner (ehemals Karadashian) und Caitlyn Jenner (ehemals Bruce Jenner) vereint sind. Gerade einmal 12 Jahre alt war Kendall, als sie das erste Mal im Jahr 2007 auf den Fernsehbildschirmen eines Millionen-Publikums zu sehen war.

Das ist der aktuelle Stammbaum des komplette Kardashian-Jenner-Clans:

+ So sieht der aktuelle Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans aus. Klicken Sie auf das Quadrat oben rechts, um ihn komplett zu sehen.

Von Chanel bis Victoria‘s Secret: Kendall Jenner erobert die Laufstege der Welt

Zwei Jahre später startete sie ihre Modelkarriere mit Shootings für verschiedene Marken, unter anderem für Forever 21. Den endgültigen Durchbruch als Topmodel schaffte Jenner, als sie 2014 sowohl auf der New York Fashion Week für Marc Jakobs, in Paris für Givenchy und Chanel und auf der Mailänder Modewoche für Dolce & Gabbana laufen durfte. Mit einer Körpergröße von 1,79 Metern ist die brünette Schönheit mit den braunen Rehaugen geradezu prädestiniert für die Laufstege dieser Welt. Als sogenannter Engel durfte sie außerdem bei der Victoria’s Secret Fashion Show laufen, einem der begehrtesten und lukrativsten Modeljobs der Branche.

Bestbezahltes Model der Welt: Kendall Jenner topt Gisele Bündchen

Mit 22 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen gilt Kendall Jenner laut Forbes als bestbezahltes Model der Welt. Damit hat die 23-Jährige im Jahr 2017 ihre Kollegin Gisele Bündchen, die jahrelang an der Spitze der Gehaltsliste stand, vom Thron gestoßen.

Doch nicht nur als Topmodel ist die Tochter von Kris und Caitlyn Jenner erfolgreich. Zusammen mit Schwester Kylie entwarf die 23-Jährige etwa eigene Schmuck- und Mode-Kollektionen, unter anderem für PacSun und Topshop. Für die US-Serie „Hawaii Five-O“ war sie 2012 in einer kleinen Rolle zu sehen und in „Oceans Eight“, der weiblichen Ausgabe der „Oceans“-Trilogie, soll sie zusammen mit Kim Kardashian und Kylie Jenner einen Kurz-Auftritt haben. Zusammen mit ihrer Schwester wurde Kendall vom Time Magazine bereits im Jahr 2014 unter die Top 25 der einflussreichsten Teenager gezählt.

110 Millionen Instagram-Follower: Kendall Jenners enormer Einfluss

Und ihr Einfluss ist seither noch deutlich größer geworden. Mit mehr als 110 Millionen Instagram-Followern (Stand: 10. Mai 2019) zählt Kendall Jenner auch zu den bedeutendsten Social-Media-Stars. Diese Reichweite nutzt das Topmodel, wie viele andere Mitglieder des Kardashian-Clans gekonnt, um ihren Marktwert weiter zu steigern und ihre Produkte zu vermarkten. Außerdem setzt sie ihren enormen Bekanntheitsgrad auch für die gute Sachen ein. Sie macht sich für zahlreiche Charity-Aktionen, wie die Stärkung von Kinderrechten oder den Kampf gegen HIV, stark.

Wie so oft, hat der Ruhm aber auch für das Supermodel seine Schattenseiten. Kürzlich wurden heikle Bilder von Kendall Jenner im Internet veröffentlicht - gegen ihren Willen. Denn darauf war die 23-Jährige völlig hüllenlos zu sehen. In Sachen Liebe scheint es dagegen gut zu laufen - Kendall Jenner ist mit Ben Simmons zusammen.

va

