Kelly Osbourne plötzlich total schlank: Fans völlig verblüfft - „siehst wie komplett andere Person aus“

London - Zuerst hat Sängerin Adele an Gewicht verloren und verblüfft seitdem ihre Fans immer noch mit ihrem komplett anderen Aussehen. Dann sorgte ein 73-jähriger Instagram-Star mit einer sportlichen Komplett-Verwandlung* für Furore - und das in diesem Alter! Jetzt folgt die nächste Star-Transformation: Musikerin Kelly Osbourne, die vor allem als Tochter des Rockmusikers Ozzy Osbourne in der MTV-Reality-Show "Die Osbournes" berühmt wurde, hat ebenfalls abgespeckt. Und das nicht gerade wenig: 40 Kilo soll sie jetzt weniger auf die Waage bringen. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die 35-Jährige mit ihrem ganz neuen Körper.

Wow, Kelly sieht aus wie ein anderer Mensch! Die Moderatorin und Schauspielerin ist wirklich kaum wiederzuerkennen. Das fällt auch ihren Followern auf. Unter einem Instagram*-Post, auf dem ihr Gewichtsverlust nicht zu übersehen ist, spricht eine Bekannte von Kelly sie darauf an. Woraufhin Kelly zugibt: „Das stimmt, ich habe 40 Kilo verloren, seit wir uns da letzte Mal gesehen haben“. Inzwischen soll die 35-Jährige sogar Größe 32 tragen, wie sie in einer ihrer Instagram-Stories* offenbarte.

Zum Vergleich zu ihrem früheren Ich postete Kelly wenige Tage zuvor ein Foto von sich, auf dem sie 18 Jahre alt ist. Und der Unterschied zu heute ist wirklich verblüffend. Kein Wunder, dass ihre Fans sich kaum mehr einkriegen.

Ihre Transformation konnten ihre Follower bereits länger auf Instagram mitverfolgen. Für ihr neues Aussehen und ihre schlanke Figur hagelt es viele Komplimente. „Du siehst großartig aus" liest man in den Kommentaren und ihre Fans schicken ihr als Zeichen ihrer Anerkennung Emojis mit Herzchenaugen. Manche wollen wissen, wie es die 35-Jährige geschafft hat, so viel Gewicht abzunehmen und bewundern sie für ihr Disziplin. „Du siehst wie eine komplett andere Person aus", bemerkt außerdem ein User und hat damit wirklich nicht ganz unrecht. (jbr)

