Kein Toast auf Archies Geburtstag: König Charles III. verwirft Pläne fürs Krönungsessen

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. wollte seinen Enkel Archie offenbar in seiner Rede beim Krönunglunch hochleben lassen. Doch da könnte Prinz Harry schon auf dem Rückweg sein.

London – Seit Prinz Harry (38) sein Kommen zur Krönung seines Vaters König Charles III. (47) angekündigt hat, während Ehefrau Meghan Markle (41) mit den beiden gemeinsamen Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im heimischen Montecito bleibt, hat sich ein großes Fragezeichen für die Krönungsplaner erledigt. Weniger pragmatisch dürfte Opa Charles über die Sache denken, er hätte seinen Enkel sicher gerne an seinem großen Tag dabei gehabt. Da Archie am historischen Krönungstag auch seinen vierten Geburtstag feiert, wird Meghan ihm vermutlich in der Villa der Sussexes seine Geubrtstagslampions aufhängen.

Kein Toast beim Lunch auf den 4. Geburtstag des kleinen Archie Mountbatten-Windsor

Eine königliche Quelle hat laut Express gegenüber Mail on Sunday berichtet, dass Charles als liebevoller Vater und Opa diesen besonderen Tag seiner historischen Krönung auch dazu verwenden wollte, beim Krönungs-Mittagessen sein Glas zu erheben und einen Toast auf das Wohl seines Enkels Archie auszusprechen. Da ein Hochleben lassen in Abwesenheit der Familie Sussex sinnlos erscheint, hätte er nun seine Rede geändert. Denn offenbar ist nicht mal Prinz Harry beim Lunch anwesend oder hat sich jedenfalls noch nicht entschieden, ob er kommt oder sich nicht lieber schon wieder auf den Rückweg zu seiner Familie in die Vereinigten Staaten macht.

Es sei unwahrscheinlich, dass Prinz Harry nach der Zeremonie bleiben würde, möglicherweise werde er direkt nach Hause zurückkehren, ohne mit der restlichen königlichen Familie ein Mahl einzunehmen, heißt es. Man muss kein Hellseher sein, um sich vorzustellen, dass es angenehmere Treffen gibt, als den Menschen Rede und Antwort zu stehen oder auch nur ihren Blicken oder abweisenden Mienen ausgesetzt zu sein, wenn man erst kürzlich vollmundig literarische Anschuldigungen in Buchform hervorgebracht hat. Doch dem Express zufolge verzögerte Harry die Bestätigung, ob er zur Krönung kommen werde, aus einem ganz anderen Grund.

Ein Insider sagte gegenüber der Mail on Sunday: „Der König erwog, auf Archie anzustoßen“.

Er wäre ihm um die Anerkennung und Würdigung seiner Kinder gegangen, die in der offiziellen Einladung per E-Mail offenbar nicht bedacht wurden. Wie er ausführlich in „Spare“ darlegte, ist Harry bei dem Thema Ungleichbehandlung ohnehin verschnupft, da Prinz Williams (40) Kinder wichtige Rollen bei der Krönung einnehmen sollen. Als Zweitgeborener möchte er offenbar ausdrücklich nicht, dass seine Kinder ähnlich „missachtet“ werden wie er.

König Charles hätte offenbar gern einen Toast auf Enkel Archie ausgebracht, da aber nicht sicher ist, ob Harry beim Lunch noch da ist und Meghan in Montecito bleibt, musste er seine Rede verwerfen (Fotomontage). © Andrew Milligan/dpa & Stephen Lock/Imago

Andere Quellen berichten indessen, dass Harry und Meghan den Geburtstag ihres Sohnes gebührend feiern wollten und die Entscheidung Prinz Harrys, seinem Vater die Ehre bei seiner Krönung zu erweisen, ein Kompromiss mit den Royals war. Doch schon in der Westminster Abbey wird Prinz Harry mit anderen nicht arbeitender Royals wie die Prinzessinnen Beatrice (34) und Eugenie (33) und ihren Ehemännern zusammensitzen, die er in seinen Memoiren auch nicht angegriffen hat. An der King‘s Prozession in der Kirche oder zum und vom Buckingham-Palast, wird er vermutlich nicht teilnehmen, noch wird er auf dem Balkon an der Seite des Königs stehen. Verwendete Quellen: express.co.uk, dailymail.co.uk