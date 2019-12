Fußball-Stars schicken Katja Krasavice Intim-Bilder, „die niemand anderes sehen sollte“

Die Youtuberin Katja Krasavice verdreht mit ihren heißen Kurven den Männern reihenweise die Köpfe. Nun verrät die Blondine, dass darunter auch Fußballer sind.

(23) ist durch ihre erotischen Youtube-Videos bekannt geworden. Außerdem hat sie schon mehrere Songs wie „Doggy“, „Gucci Girl“ und „Sugar Daddy“ herausgebracht.

wie „Doggy“, „Gucci Girl“ und „Sugar Daddy“ herausgebracht. Die Blondine verrät, dass sie täglich Nachrichten von Fußballern bekommt.

München - Dass Fußballspieler begehrte Beute in der Frauenwelt sind, ist kein Geheimnis. Beim Bayern-Spiel gegen Werder Bremen kam auch Youtuberin Katja Krasavice nicht mehr aus dem Schwärmen. Ein Kicker hat es der Blondine besonders angetan.

Katja Krasavice macht Bayern-Star unmoralisches Angebot

Die 23-Jährige war am Samstag in der Allianzarena, das postete sie in ihrer Instagram-Story. Während sie das Spiel vom VIP-Bereich aus verfolgt, hat es ihr ein Fußballer besonders angetan. Der 27-jährige Philippe Coutinho. Er hilft den Bayern zu Sieg, der hübsche Brasilianer schießt insgesamt drei Tore. Am Ende gewinnt der FC Bayern München mit einem 6:1. Katja stößt in ihrer Instagram-Story mit einem Sekt-Glas schon einmal auf den Helden an und schreibt: „Philippe Coutinho hat heute drei Tore gemacht, natürlich kann er mir gerne auch zeigen, ob er woanders treffsicher ist.“ Ob der Profi-Kicker das Angebot annimmt, ist fragwürdig. Schließlich ist er mit seiner Frau Aine verheiratet und hat sogar schon zwei Kinder.

Promi-Männer stehen bei Katja Krasavice Schlange - die Youtuberin hat große Auswahl

Dieses Mal hat diefreizügige Blondine die Initiative ergriffen, das sei normalerweise andersrum, verrät sie im Interview mit bild.de. „Ich bekomme täglich Post von Fußballern“, sagt die 23-Jährige. Doch die Leipzigerin ist ganz schön wählerisch, wenn es um ihre Männerwahl geht. Sie antwortet den Sportlern nur „ab und zu, kommt darauf an, ob er mir gefällt. Ich bin meine eigene Frau und mache das nicht vom Beruf abhängig. An Fußballern gefällt mir der Ehrgeiz, da ich genauso bin. Ich mag Männer, die was drauf haben“.

Die Männer zeigen Katja Dinge, „die niemand anderes sehen sollte“

Doch die Kicker schreiben der Erotik-Youtuberin Katja Krasavice nicht nur Smalltalk, gibt sie zu. „Die schicken sehr gerne Bilder, die niemand anderes sehen sollte. Ich könnte viele Schlagzeilen mit solchen Bildern bekommen, aber würde so was niemals teilen oder ausnutzen. Ich freue mich eher darüber und finde es süß. Männer sind eben alle nur Männer egal wie erfolgreich oder nicht.“ Bei Katja sind die Intim-Fotos also in guten Händen. Unter ihren Verehrern sind aber nicht nur Fußballer, auch einiger andere Promi-Männer schreibenKatja Krasavice. Die Blondine hatte sogar schon ein Date mit einem Kicker, mit wem möchte sie nicht verraten. „Das bleibt mein Geheimnis.“

