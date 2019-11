Katja Krasavice als Mutantin: Aufnahme offenbart bizarre Oberweite

YouTuberin Katja Krasavice legt es kontinuierlich darauf an, ihre Fans mit verruchten Aktionen zu überraschen. Womit hat die Deutsch-Tschechin diesmal ihre Follower geschockt?

Leipzig - Wer dieses Bild von YouTuberin Katja Krasavice vor sich hat, muss schon mehrmals hinsehen, um zu begreifen, was genau da eigentlich vor sich geht. Vor kurzem postete sie ein Foto, das sie - nicht unbedingt ungewöhnlich - halb nackt zeigt. Sie trägt einen schwarzen Slip, hohe Schuhe und einen pinken, zotteligen Mantel.

Was aber ganz und gar nicht stimmt: Statt „nur“ einer üppigen Oberweite, die mehr oder weniger in einem schwarzen BH gebettet ist, sind es plötzlich zwei! Damit sind es insgesamt vier Brüste - also zwei zu viel.

Video: Sogar in Sachen Beziehung ist Katja Krasavice „offen “

Katja Krasavice postet Bild auf Instagram - ihre Oberweite ist doppelt zu sehen

Was auf den ersten Blick noch nach Photoshop aussieht, macht auf den zweiten Blick einen durchaus echten Eindruck - Bildbearbeitung ist es jedenfalls nicht. Erst beim genaueren Hinsehen fällt auf, dass die zweite Reihe ihres Dekolletés professionell dazu gemogelt wurde - vielleicht aus Plastik oder Silikon, Materialien gibt es dafür bekanntlich ja genug.

Was es mit dem verruchten, leicht gruseligen Look auf sich hat, verrät Katja in der Bildunterschrift: „Markier jemanden, bei dem das T*ttenmonster heute Nacht vorbeikommen soll“, schreibt sie darunter. Ein Blick auf das Datum des Fotos zeigt: der 31. Oktober.

Das Ganze war also ein Halloween-Kostüm, wenn auch der etwas anderen Art. Und dazu noch täuschend echt - das muss man ihr lassen. Mit dieser Idee macht die YouTuberin fast ein wenig der Halloween-Ikone Heidi Klum Konkurrenz, die sich dieses Jahr innerhalb von zehn Stunden in ein Alien verwandelte.

Erst vor kurzem stöckelte Katja Krasavice nackt über eine öffentliche Straße. Bei einem pikanten Foto-Shooting im Wald wurde sie plötzlich von Spaziergängern überrascht.