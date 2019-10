Baby-Spekulationen um Herzogin Kate: Hofdame verplappert sich - und liefert neue Details

Ist Herzogin Kate schwanger? Die Baby-Gerüchte brodeln. Dann verplappert sich auch noch die Hofdame von Kate Middleton - und bringt neue Details ans Licht.

Update vom 30. September 2019: Schon lange ranken sich Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft von Herzogin Kate. Erwartet die royale Vorzeige-Mutter wirklich ihr viertes Kind? Zumindest das Geheimnis um das Geschlecht des Babys soll nun gelüftet sein.

Eine von Kates Hofdamen hat sich anscheinend verplappert. Das berichtet intouch.wunderweib.de. Kürzlich soll ein Besucher die Angestellte gefragt haben, wo das Baby zur Welt kommen soll. Ihre Antwort: „Im St.-Mary‘s-Krankenhaus in London - wie seine drei Geschwister.“ Doch dann verriet sich die Hofdame - denn sie fügte hinzu: „Die Eltern freuen sich schon sehr auf die Kleine!“

Schwangerschaftsgerüchte: Hofdame von Kate verplappert sich - neue Details

Jetzt ist es also heraus. Wenn die Aussage stimmt, dürfen sich George, Charlotte und Louis auf ein kleines Schwesterchen freuen. Dieser Vorfall ist in der Tat etwas sehr Besonderes: Normalerweise wird das Geschlecht der royalen Neugeborenen nämlich immer erst am Tag der Geburt bekannt gegeben.

Als der Herzogin die Indiskretion zu Ohren kam, soll sie zuerst erschrocken gewesen sein. Doch dann beruhigte sich die bisher dreifache Mutter. Schließlich hat die Sache auch einen großen Vorteil: Jetzt kann sich Kate unbeschwert nach rosa Babymützchen, Stramplern und Kleidchen umsehen.

Baby-Gerüchte: Kate ist angeblich mit einem Mädchen schwanger

Das soll sie in einem Londoner Luxusgeschäft für Kinderkleidung auch prompt gemacht haben. Wie die Intouch schreibt, verließ die Herzogin das Geschäft mit vollen Tüten.

Auch die Briten befinden sich dank des royalen Nachwuchs im Freudentaumel. Über dessen Namen wird von wettfreudigen Engländern schon eifrig spekuliert. Drei Favoriten existieren momentan in den Wettbüros: Anne, im Anklang an die Großtante, Margaret, der Name der Urgroßtante, und Mary, ein royaler Traditionsname.

Update vom 24. September 2019: Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) haben die Nachfolge im britischen Königshaus gesichert. Die beiden haben bereits drei Kinder: Prinz Georg, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (1). Royale-Fans hält diese Tatsache jedoch kaum davon ab über weiteren Nachwuchs zu spekulieren, sogar Zwillinge sind im Gespräch. Erst kürzlich heizte ja eine weitere Bauchstreichel-Geste die Gerüchte mächtig an. Nun stand ausgerechnet für Herzogin Kate ein Besuch in einer Beratungsstätte für Schwangere und junge Mütter an. Die Dreifach-Mama war im Sunshine House in London zu Gast.

Baby-Gerüchte: Herzogin Kate besucht Schwangerschafts-Beratungsstätte

Um dem Gerücht einer vierten Schwangerschaft ein Ende zu bereiten, setzte die 37-Jährige optisch jedoch ein klares Statement. Zum Termin erschien die gebürtige Kate Middleton in einer schwarzen Hose mit einer engen hohen Taille. Der Schnitt zweifelsohne elegant, ließ jedenfalls keinen Platz für royale Schwangerschafts-Interpretationen. Keine noch so winzige Kurve am Bauch war bei Herzogin Kate zu sehen.

Royal-Fans dürfen sich bereits auf die nächste Hochzeit im englischen Königshaus freuen! Prinzessin Beatrice teilte nun süße Verlobungs-Fotos.

Update vom 7. April 2019: Für drei Wochen ist Prinz William in die Welt der britischen Geheim- und Sicherheitsdienste eingetaucht. Dabei arbeitete der Thronfolger auch mit Anti-Terror-Teams zusammen. Währenddessen könnten William und Kate bald neue Nachbarn bekommen. Das Haus ist erschwinglich, die Auflagen jedoch skurril.

Gerüchte um erneutes Baby von William und Kate

Erstmeldung vom 24. Oktober 2018

München - Ist es denn tatsächlich wieder so weit? Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William sorgten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach der Babypause für Furore. Der Grund: ihre Kleidung. Verrät die Herzogin mit ihrem Outfit etwa, dass sie schon wieder schwanger ist? Aktuell präsentiert Herzogin Kate stolz ihre drei Kinder. Plötzlich gibt‘s sogar Fotos von kleinem Prinz Louis.

Während die Öffentlichkeit noch über die vierte Schwangerschaft von Kate spekuliert, wird Meghan Markle bald zum ersten Mal Mutter. Weder der Geburtstermin, noch der Name wurden bekannt gegeben. Diese Briten wollen nun herausgefunden haben, wie der königliche Nachwuchs von Prinz Harry und Herzogin Meghan heißen wird.

Herzogin Kate ist bereits dreifache Mutter

Als Kate Middleton und Prinz William sich 2011 das Ja-Wort gaben, schien die Welt für alle Royal-Fans perfekt. Kate genoss und genießt noch immer unglaubliche Beliebtheit bei den Briten. 2013 bekam sie dann ihren ersten Sohn George, zwei Jahre später folgte Töchterchen Charlotte. Erst vor fünf Monaten kam dann Baby Nummer drei zur Welt: der kleine Louis.

+ Vor fünf Monaten präsentierten die frischgebackenen Eltern stolz ihren Sohn Louis. © dpa / John Stillwell

Obwohl der royalen Mutter fünf Monate Auszeit von den königlichen Verpflichtungen gewährt wurde, waren die letzten zwei Wochen für Herzogin Kate schon recht stressig: Zuerst die Taufe des kleinen Louis und danach die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Nichtsdestotrotz strahlte die Herzogin bei ihrem ersten offiziellen Auftritt nach der Babypause in einem zart-rosa Kleid über beide Ohren. Doch genau das lässt die Gerüchteküche gerade brodeln. Ist Herzogin Kate etwa nach nur fünf Monaten nach ihrer Geburt des dritten Kindes schon wieder schwanger?

Herzogin Kate und Prinz William: Verrät ihre Kleidung eine Schwangerschaft?

Eins steht fest: Herzogin Kate und Prinz William wünschen sich vier Kinder. Doch geht es wirklich so schnell bei den Royals? Besonders wäre die erneute Schwangerschaft auf jeden Fall, denn nachdem Kates Schwester Pippa erst letzte Woche zum ersten Mal Mama geworden ist, hat nun auch Herzogin Meghan ihre Schwangerschaft verkündet. Bei den Royals laufen demnächst also viele kleine Babys herum, noch ein zusätzliches von Kate würde die Idylle perfekt machen.

Doch was deutet überhaupt auf eine erneute Schwangerschaft Kates hin? Der Onlineauftritt der „InTouch“ ist sich da ganz sicher: Mit dem lila Kleid verkündet die Herzogin ihre Schwangerschaft.

+ Die Outfits des Paares regen Diskussionen an: Ist Herzogin Kate erneut schwanger? © dpa / Eddie Mulholland, Daily Telegraph

Die „InTouch“ erklärt ihren Verdacht so: Bereits im Juli 2017 trug die Herzogin in Hamburg genau das gleiche Outfit, ebenso ihr Ehemann. Damals war die Herzogin ganz frisch schwanger zu Sohn Louis. Dasselbe Outfit zweimal zu tragen, das kann für die Zeitschrift kein Zufall sein.

Wie der niederländische Palast bestätigt, ist Prinzessin Christina am Freitag gestorben. Nun veröffentlichte der Palast ein Statement.

Herzogin Kate: Immer bedacht auf die Outfit-Auswahl

Was für eine Schwangerschaft spricht: Herzogin Kate wählt ihre Kleidung tatsächlich mit Bedacht. Während ihrer letzten drei Schwangerschaften trug die Herzogin meist Zartrosa oder Babyblau, nach den Geburten erinnerten die Outfits an die ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Lady Diana. Bei ihrem Ehemann ist die Sache schon sehr viel schwieriger zu beurteilen, immerhin kann man mit einem schlichten Anzug kein ganz so aussagekräftiges Statement setzen. Aber der Prinz trägt genau die gleiche Krawatte wie vor einem Jahr, passend zu Kates lila Kleid.

Was für eine Glück! So zeigen Prinz William und Kate ihre Kinder Glückliche Familie: Prinz William und Kate verlassen mit Prinz George am 23. Juli 2013 die Klinik. © AFP / ANDREW COWIE Prinz William und Kate verlassen mit Prinz George am 23. Juli 2013 das St. Mary's-Krankenhaus. © dpa / Tal Cohen Prinz William und Kate verlassen mit Prinzessin Charlotte George am 2. Mai 2015 die Klinik. © AFP / LEON NEAL Prinzessin Charlotte und Prinz George sind auf dem Weg ihren kleinen Bruder kennenzulernen. Prinz William hat die beiden extra dafür abgeholt. © AFP / BEN STANSALL Herzogin Kate bringt Jungen zur Welt Am 23. April kommt das dritte Kind von Prinz William und Kate zur Welt. © dpa / John Stillwell Herzogin Kate bringt Jungen zur Welt Das dritte royale Baby ist ein Junge. © dpa / Dominic Lipinski Herzogin Kate bringt Jungen zur Welt Herzogin Kate verlässt mit ihren neugeborenen Kindern jeweils das St. Mary's Hospital in London. © Pa/Press Association Images/dpa

Ob Herzogin Kate nun wirklich wieder schwanger ist, kann man natürlich allein von der Kleidung nicht beurteilen. Ihr auffälliges Verhalten heizt allerdings gerade erneute Spekulationen an. Die wollen offensichtlich auch gar nicht abreißen, denn auch eine zärtliche Geste ließ die Gerüchteküche um eine vierte Schwangerschaft neulich wieder brodeln.

Man darf aber durchaus gespannt sein, ob in den nächsten Monaten eine weitere freudige Nachricht aus dem Kensington Palace trudelt.

Weniger erfreuliche Details wurden nun über einen gestressten Prinz Harry kurz vor der Hochzeit mit Herzogin Meghan enthüllt. Wer mehr Einblicke in das frühere Leben vonMeghan bekommen möchte, kann sich auch das ehemalige Haus von ihr in Los Angeles anschauen.

War Meghan Markle eine heimliche Bewundererin von Kate Middleton, bevor sie diese persönlich kennenlernte?Nun kursiert ein interessantes Foto.

Die royale Hochzeit von Kate Middelton und Prinz William war im Jahr 2011 ein Traum. Nun sind angeblich E-Mails aufgetaucht, die lange vor der Vermählung ein Namens-Geheimnis von Herzogin Kate offenbaren.

Interessant: Queen Elisabeth - Das ist die ganze Urenkel-Schar

Auch interessant: Kate bringt Prinz William mit Frage zu eigener Tochter in Bredouille

Ist der niedlich! Taufbilder von Prinz Louis sind da

Schwangere Herzogin Meghan: Britischer TV-Moderator mit fieser Läster-Attacke

Familienfoto zu Prinz Charles 70. Geburtstag sorgt für Kritik bei den Royal-Fans

mef