Karel Gott ist tot. Wie seine Sprecherin gegenüber der tschechischen CTK bestätigt, verstarb der Schlagersänger am Dienstagabend.

Update vom 2. Oktober 2019, 11.56 Uhr: Bereits kurz nachdem die Schocknachricht vom Tod Karel Gott´s öffentlich gemacht wurde, nehmen bereits prominente Größen Abschied von dem 80-Jährigen.

Kurz nach Schockdiagnose: Karel Gott ist tot - Ehefrau äußert sich zu Todesmeldung

Ursprungsmeldung vom 2. Oktober 2019, 10.31 Uhr: Schock für die Schlagerwelt: Karel Gott ist tot. Wie seine Sprecherin gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur CTK bestätigt, verstarb der Schlagersänger im Alter von 80 Jahren am Dienstagabend.

Schlagersänger Karel Gott ist tot: Ehefrau gibt Statement ab

Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist tot. Ihr Mann sei "am Dienstag kurz vor Mitternacht nach langer und schwerer Krankheit gestorben", teilte seine Frau Ivana Gottova am Mittwoch auf seiner Website mit. Er sei bei sich zu Hause im Kreise seiner Familie "sanft entschlafen". Der 80-Jährige hatte erst vor kurzem mitgeteilt, dass er an akuter Leukämie erkrankt war.

Erst im September machte der Schlagersänger seine Krebserkrankung öffentlich, über Facebook richtete der 80-Jährige dabei bewegende Worte an seine Fans. Dabei erklärte der 80-Jährige, bereits vor drei Jahren eine erste Krebserkrankung überstanden zu haben. Vor kurzem sei dann eine erneute Krebserkrankung ausgebrochen, diesmal Leukämie.

Karel Gott ist tot: Schlagersänger stirbt nach Schockdiagnose

Karel Gott, vielen durch die Titelmelodie zur Kinderserie „Biene Maja“ bekannt, stand fast 60 Jahre auf der Bühne. Mit Hits wie „Einmal um die ganze Welt“ oder „Lady Carneval“ verkaufte der 80-Jährige mehr als 50 Millionen Tonträger.

Karel Gott stand mehr als sechs Jahrzehnte auf der Bühne. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte "die goldene Stimme aus Prag" fast 300 Plattenalben und CDs, sie wurden dutzende Millionen mal verkauft. In seiner tschechischen Heimat hatte der Sänger Kultstatus, aber auch in Deutschland besaß er einen großen Kreis treuer Fans.

Video: Karel Gott - mit 80 Jahren verstorben

