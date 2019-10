Karel Gott: Wer bekommt das Millionenerbe - Gehen zwei Töchter leer aus?

Karel Gott ist gestorben - und hinterlässt seinen Angehörigen ein Erbe in Millionen-Höhe. Dennoch sollen nach seinem Tod zwei Töchter leer ausgehen.

Update vom 5. Oktober 2019: Karel Gott fehlt. Nicht nur seine unzähligen Fans trauern um die Musik-Legende, sondern auch seine Familie und Freunde. Unter ihnen ist auch die Sängerin und Schauspielerin Helena Vondráčková, ihrerseits ebenfalls ein großer Star in Tschechien, die zu den letzten Menschen gehört, die den bekannten Sänger lebend gesehen hat. So war die 72-Jährige nur wenige Tage vor Karel Gotts Tod noch bei ihm in seiner Villa zu Besuch, um ihm „Fotos für seine Autobiografie zu bringen, an der er mit seiner Frau schrieb“, wie Vondráčková gegenüber der Bild erklärt.

Karel Gott: „Die Krankheit konnte man ihm ansehen“

Doch es erwartete sie ein trauriger Anblick eines ihrer engsten Freunde: „Er war sehr schlank und wirkte müde. Die Krankheit konnte man ihm ansehen“, beschreibt Vondráčková den schlechten Zustand der Schlagerlegende. „Wenn er die Treppen nehmen wollte, musste er gestützt werden. Beim Mittagessen gab es für ihn Suppe, zu mehr reichte die Kraft nicht. Er konnte nicht mehr viel essen.“

Nach Karell Gotts Tod: So verlief das letzte Treffen mit seiner engen Freundin

Doch trotz seiner Krankheit habe sich Karel Gott die Mühe gemacht, sie zu empfangen, freut sich Vondráčková. „Unsere Gespräche waren von Erinnerungen geprägt. Zehn Minuten war er voller Freude, dann musste er sich ausruhen.“

Besonders in Erinnerung bleiben wird ihr höchstwahrscheinlich ihre letzte Umarmung mit dem schwerkranken Karel. So soll er Vondráčková noch gewunken haben, als sie das Haus verließ, und gesagt haben: „Tschüss, sag tschüss, und grüß alle!“

Doch es sollte der letzte Gruß werden, den Karel Gott überbringen ließ. Der 80-Jährige starb am ersten Oktober an seiner Krebserkrankung (s. unten).

Update vom 4. Oktober 2019, 9.13 Uhr: Mit allein über 900 auf Deutsch gesungenen Liedern und geschätzt 50 Millionen verkauften Tonträgern war Karel Gott einer der erfolgreichsten Musiker seines Heimatlandes Tschechien - und das auch finanziell.

Karel Gott ist tot: Trotz Millionenerbe - zwei seiner Kinder sollen leer ausgehen

Neben dem Vermögen aus seiner Kunst soll Gott laut der Nachrichtenwebsite tag24.de, die sich auf die tschechische Zeitung tn beruft, außerdem eine Villa in Prag, ein Wochenendhaus in der böhmischen Schweiz sowie einige weitere geerbte Grundstücke und mehrere wertvolle Schmuckstücke und Kunstgegenstände besessen haben.

Die „Goldene Stimme aus Prag“ soll sich bereits 2015 - als seine erste Krebserkrankung bekannt wurde - um das Millionenerbe gekümmert und seiner Frau Ivana Gottova seinen gesamten Besitz auch zum Wohle ihrer beiden Kinder Charlotte (13) und Nelly (11) überschrieben haben.

Seine beiden Töchter aus früheren nicht ehelichen Beziehungen - Dominika (46) und Lucie (32) - würden demnach leer ausgehen.

Video: Die beeindruckende Karriere von Karel Gott (†80)

Karel Gott ist tot: Er sang mit seiner Tochter Charlotte - Video rührt zu Tränen

Update vom 3. Oktober 2019, 11.55 Uhr: Aus den vielen Liaisonen von Karel Gott gingen zwei längst erwachsene uneheliche Töchter hervor. 2008 heiratete er zum ersten und einzigen Mal, mit der 37 Jahre jüngeren Ivana bekam der in den vergangenen Jahren durch einen Herzinfarkt und eine Krebserkrankung gesundheitlich angeschlagene Sänger dann noch zwei weitere Töchter.

Mit einer von ihr, Charlotte Ella Gottová, feierte er seinen letzten Erfolg. Das auf Tschechisch gesungene Lied "Auch wenn der Stern erlischt" ist ein äußerst gefühlsbetontes Vater-Tochter-Duett. Die Fans lieben das mittlerweile 14,5 Millionen Mal angeklickte Video.

„Auf allen deinen Wegen werde ich Dir, mein einziger Stern, weiterhin leuchten", sang Karel Gott seiner Tochter im Refrain. Seine letzten Worte in dem im Frühjahr veröffentlichten Lied klingen dabei heute, als ahnte er das baldige Ende: "Manchmal weiß man, was der liebe Gott vorhat."

Karel Gott ist tot: Florian Silbereisen trauert - Fußballvereine mit bewegender Aktion

Update vom 2. Oktober 2019, 19.59 Uhr: Auch die deutsche Schlager-Welt trauert um Karel Gott. Florian Silbereisen war einer der ersten, der sein Beileid ausdrückte (siehe Eintrag von 13.03 Uhr). Auch Sänger-Kollege Patrick Lindner teilte sein Mitgefühl via Facebook mit: „Was warst Du für ein großartiger und kluger Mensch, lieber Karel gerade haben wir noch telefoniert und waren voller Hoffnung. Du wirst uns sehr fehlen, Deine wunderbaren Lieder bleiben uns Danke für all die beeindruckenden Momente die ich mit Dir erleben durfte, ich bin sehr traurig“, schrieb Lindner.

Ireen Sheer postete ein Foto mit Gott und schrieb auf Englisch „God bless you“. Schlager-Moderator Andy Borg schickte diese bewegenden Worte: „Lieber Karel, fang das Licht“.

Karel Gott ist tot: Auch Champions League mit Moment des Gedenkens

Update vom 2. Oktober 2019, 19.25 Uhr: Die Mannschaften von Slavia Prag und Borussia Dortmund sowie rund 20 000 Fans im Sinobo Stadion haben Karel Gott die letzte Ehre erwiesen. Begleitet von einem Song des am Vortag im Alter von 80 Jahren verstorbenen Sängers erhoben sich die Zuschauer am Mittwoch von ihren Sitzen und applaudierten. Zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem populären Tschechen bestand eine besondere Beziehung. Im Meister-Jahr 1996 hatte Gott zusammen mit dem Dortmunder Stadionsprecher Norbert Dickel den Song „Schwarzgelb - wie Biene Maja“ aufgenommen. Diese Fan-Version erinnerte an den größten Hit des Sängers, den Titelsong für die Zeichentrickserie „Biene Maja“.

Update vom 2. Oktober 2019, 17.27 Uhr: Der Tod von Karel Gott schockt nicht nur die Musik-Welt. Wie groß das Ansehen des Sängers war, zeigt etwa auch die Reaktion aus der Sport-Welt: Slavia Prag hat für das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch Abend kurzfristig eine Schweigeminute bei der Uefa beantragt. Das berichtet die Bild. Gott ist zwar in Pilsen geboren, wuchs aber in Prag auf.

Und auch der tschechische Präsident Milos Zeman würdigte Gott nach Angaben des Blattes. Er bezeichnete die Meldung über den Tod von Karel Gott demnach als „ungeheuer traurige Nachricht für unser Land“.

Karel Gott gestorben: Florian Silbereisen trauert

Update vom 2. Oktober 2019, 13.03 Uhr: Große Trauer um den tschechischen Sänger Karel Gott. Der Sänger ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Auch Schlagersänger Florian Silbereisen zeigt sich von der traurigen Nachricht schockiert. Über Facebook erklärt der Ex-Freund von Schlagersängerin Helene Fischer: „Wir waren mitten in den Vorbereitungen für einen großen Auftritt... Ich bin so traurig“. Welchen Auftritt Silbereisen mit dem Statement andeutet, ist noch unklar.

Der 38-Jährige erklärt unter einem gemeinsamen Foto der beiden weiter: „Karel war ein ganz besonderer Mensch“.

Update vom 2. Oktober 2019, 11.56 Uhr: Bereits kurz nachdem die traurige Nachricht vom Tod des beliebten Schlagersängers Karel Gott öffentlich gemacht wurde, nehmen bereits prominente Größen Abschied von dem 80-Jährigen. Über Instagram erklärt Rapper Bushido: „Heute ist ein großartiger Mensch von uns gegangen. Mein Beileid an die Hinterbliebenen“.

Zusammen veröffentlichten die beiden Musiker 2008 eine Neuauflage des Hits „Für immer jung“. In dem nun veröffentlichten Statement erklärt Bushido außerdem: „Lieber Karel, richte bitte meiner Mama Grüße von uns aus. Wir vermissen sie.“

+ Bushido trauert öffentlich um die Schlagerlegende. © Instagram Bushido

Kurz nach Schockdiagnose: Karel Gott ist tot - Ehefrau äußert sich zu Todesmeldung

Ursprungsmeldung vom 2. Oktober 2019, 10.31 Uhr: Schock für die Schlagerwelt: Karel Gott ist tot. Wie seine Sprecherin gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur CTK bestätigt, verstarb der Schlagersänger im Alter von 80 Jahren am Dienstagabend.

Schlagersänger Karel Gott ist tot: Ehefrau gibt Statement ab

Der tschechische Schlagerstar Karel Gott ist tot. Ihr Mann sei "am Dienstag kurz vor Mitternacht nach langer und schwerer Krankheit gestorben", teilte seine Frau Ivana Gottova am Mittwoch auf seiner Website mit. Er sei bei sich zu Hause im Kreise seiner Familie "sanft entschlafen". Der 80-Jährige hatte erst vor kurzem mitgeteilt, dass er an akuter Leukämie erkrankt war.

Erst im September machte der Schlagersänger seine Krebserkrankung öffentlich, über Facebook richtete der 80-Jährige dabei bewegende Worte an seine Fans. Dabei erklärte der 80-Jährige, bereits vor drei Jahren eine erste Krebserkrankung überstanden zu haben. Vor kurzem sei dann eine erneute Krebserkrankung ausgebrochen, diesmal Leukämie.

Karel Gott ist tot: Seine Titelmelodie zur Kinderserie „Biene Maja“ kannte jeder

Karel Gott, vielen durch die Titelmelodie zur Kinderserie „Biene Maja“ bekannt, stand fast 60 Jahre auf der Bühne. Mit Hits wie „Einmal um die ganze Welt“ oder „Lady Carneval“ verkaufte der 80-Jährige mehr als 50 Millionen Tonträger.

Karel Gott stand mehr als sechs Jahrzehnte auf der Bühne. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte "die goldene Stimme aus Prag" fast 300 Plattenalben und CDs, sie wurden dutzende Millionen mal verkauft. In seiner tschechischen Heimat hatte der Sänger Kultstatus, aber auch in Deutschland besaß er einen großen Kreis treuer Fans.

Video: Karel Gott - mit 80 Jahren verstorben

