Der Kardashian-Jenner-Clan ist ein Phänomen: Nahezu jedes Familienmitglied ist nicht nur berühmt, sondern auch extrem erfolgreich. Doch wer ist eigentlich mit wem, wie verwandt? Den Überblick bei den Kardashians und Jenners zu behalten, ist alles andere als einfach.

Der Kardashian-Jenner-Clan: Wer ist wer in der berühmtesten Familie der Welt?

Seit dem Jahr 2007 läuft eine eigene TV-Show über diese Familie im Fernsehen - und das längst nicht mehr nur in den USA. Mit der Reality-Soap „Keeping Up with the Kardashians“* hat der sogenannte Kardashian/Jenner-Clan ein Millionenpublikum weltweit in seinen Bann gezogen. Und doch fragen sich viele, warum eigentlich? Was macht diese Patchwork-Familie so berühmt und erfolgreich? Und wer ist mit wem, wie verwandt. Den Überblick bei den Kardashians und Jenners zu behalten, ist alles andere als einfach.

Die Kardashian-Jenner-Familie in der Übersicht:

Kopf der Familie und treibende Kraft in der Kardashian/Jenner-Großfamilie ist Kris Jenner. Nicht umsonst ist ihr Spitzname „Momager“, eine Mischung aus Mom und Manager. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, denn die beiden Familien sind durch die Ehen von Kris Jenner verknüpft. 1987 heiratete die damalige Kris Houghton den Star-Anwalt Robert Kardashian und bekam mit ihm die vier Kinder Kourtney, Kim, Khloé und Rob Kardashian. Nach der Scheidung 1991 folgte im selben Jahr die Hochzeit mit Bruce Jenner, dem ehemaligen Olympia-Sieger des Zehnkampfes von 1976. 2015 machte er seine Transsexualität öffentlich und führt seither als Caitlyn Jenner ein neues Leben als Frau. Aus dieser Ehe, die bis 2015 hielt, stammen die beiden Töchter Kendall und Kylie Jenner.

Doch mit diesen sechs Kindern ist es mit dem Kardashian-Jenner-Clan noch nicht getan. Denn Kris Jenners Sprösslinge bringen wiederum berühmte Partner und Kinder mit in die Familie.

Wer mit wem - das Privatleben der Kardashians und Jenners:

Eines der bekanntesten Pärchen im Kardashian-Imperium sind wohl Kim Kardashian und Ehemann Kanye West, ein international erfolgreicher Rapper und Unternehmer. Gemeinsam haben sie drei Kinder: North, Saint und Chicago. Kylie Jenner hat mit Partner Travis Scott, ebenfalls Rapper und Musikproduzent, die gemeinsame Tochter Stormi. Zuvor war Kylie Jenner mit dem Musiker Tyga liiert, der wegen ihr Blac Chyna, seine damalige Verlobte und Mutter eines gemeinsamen Sohnes, verließ - so zumindest die Gerüchte. Und um das Wirrwarr perfekt zu machen, tröstete sich Blac Chyna wiederum mit Rob Kardashian, mit dem sie inzwischen ebenfalls eine Tochter hat. Im Vergleich dazu ist das Privatleben der anderen beiden Kardashian-Schwestern beinahe langweilig. Kourtney war viele Jahre mit dem Reality-TV-Darsteller Scott Disick liiert, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Khloé ist mit dem Basketballer Tristan Thompson zusammen. Im April 2018 kam ihr Töchterchen True zur Welt.

Hier ist der komplette aktuelle Stammbaum des Kardashian-Jenner-Clans in der Übersicht:

Was macht die Kardashians so erfolgreich?

Soweit die wichtigsten privaten Verbandelungen im Kardashian-Clan. Doch warum sind die Familienmitglieder eigentlich so erfolgreich? Neben ihrer inzwischen bereits zehnjährigen Dauerpräsenz im Fernsehen mit „Keeping Up with the Kardashians“, versteht es diese Familie, wie keine andere, sich zu vermarkten. Sie arbeiten als Models, zieren die Cover der größten Magazine weltweit, haben eigene Mode- und Kosmetiklinien, fungieren als Marken-Botschafter internationaler Großkonzerne und sind in zahlreichen TV-Formaten zu sehen: Es gibt nahezu nichts, was die K‘s nicht zu Geld machen.

Das gigantische Social-Media-Netzwerk der Kardashians: Fast 500 Millionen Follower auf Instagram

+ Die erfolgreichsten Familienmitglieder: Kim Kardashian (m.) zusammen mit ihren beiden Halbschwestern Kendall (l.) und Kylie Jenner. © EPA/PAUL BUCK Dabei hilft ihnen ihre gigantische Anhängerschaft in den sozialen Medien, allen voran Kim Kardashian mit unglaublichen 122 Millionen Instagram-Followern, dicht gefolgt von Kylie Jenner (121 Millionen) und ihrer Schwester Kendall, die dort ebenfalls die 100-Millionen-Marke geknackt hat. Gemeinsam kommen die fünf (Halb-)Schwestern auf die schwindelerregende Zahl von 498 Millionen Followern bei Instagram, parallel bedienen sie Facebook, Twitter und Snapchat. Zusätzlich sind die Familienmitglieder durch zahlreiche Kooperationen miteinander verknüpft und pushen ihre Projekte gegenseitig. Die Werbewirkung dieses kolossalen Netzwerks ist enorm und wird durch jedes weitere Familienmitglied nur noch größer.

