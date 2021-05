JP Kraemer: TV-Tuner aus Dortmund „hasst“ Geld - Video über Trauma-Erlebnis aus Jugend

PS-Profi aus dem Ruhrgebiet

+ © Marcel Kusch/dpa JP Kraemer aus Dortmund spielt in dem Netflix-Film „Asphalt Burning“ mit. © Marcel Kusch/dpa

JP Kraemer ist erfolgreicher Auto-Tuner und Geschäftsmann. Auf YouTube hat er jedoch verraten: Geld bedeutet ihm überhaupt nichts – aus einem Grund.

Dortmund – Geld bedeute ihm nichts, er hasse es sogar – JP Kraemer (40), YouTube-Star und PS-Profi aus Dortmund, überrascht in einem neuen Video mit harten Aussagen über seinen Umgang mit und sein Verhältnis zu Geld. Dabei ist der Inhaber von JP Performance inzwischen Multi-Millionär.* Welche traumatischen Erlebnisse dahinter stecken, weiß RUHR24.*

Auto-Tuner Jean-Pierre Kraemer Geboren 12. September 1980 (Alter 40 Jahre), Plettenberg Fernsehsendungen Die PS-Profis, JP Kraemer - Alles Auto, Grip

JP Kraemer aus Dortmund hat viele Projekte: Buch, Netflix-Show, Auto-Museum und Burger-Restaurant

JP Kraemer, Dortmunds Lieblings-Tuner, ist ein Tausendsassa: Der PS-Profi betreibt in Dortmund nicht nur seine eigene Firma JP Performance, sondern ist außerdem Inhaber eines Burger-Restaurants.

Zusätzlich hat JP Kraemer erst vor kurzem ein Auto-Museum an der Dortmunder B1* eröffnet. Zudem hat er bereits eine Biografie geschrieben, in einem Netflix-Film mitgespielt und war Star in mehreren TV-Shows.

Klar, dass der Auto-Fan sich mit diesen zahlreichen Engagements am Ende des Monats eher weniger Sorgen um seinen Kontostand machen muss. In einem Interview mit YouTuber Leeroy Matata verkündete er beispielsweise im März 2021, dass sein Vermögen deutlich mehr als die im Internet von Fans geschätzten 8 Millionen Euro betrage. In einem neuen YouTube-Video hat der Dortmunder nun jedoch überraschen gestanden: Eigentlich „hasst“ er Geld.

PS-Profi JP Kraemer aus Dortmund schockt in neuem Video auf YouTube: Er „hasst“ Geld

„Ganz ekelhaft“ und „sehr krass“ findet JP Kraemer „Geld an sich.“ Darüber berichtet auch 24auto.* Der Tuner habe laut eigenen Angaben nur selten viel Bargeld in der Tasche - und würde beim Ausgeben stets ein schlechtes Gewissen bekommen: „Wenn ich Geld ausgebe – selbst diese fünf Euro –, dann habe ich Angst, dass ich arm werde“, erklärte der Tuning-Profi beim Blick in den Geldbeutel.

„Dann habe ich Angst, dass ich mir in Zukunft nichts mehr leisten kann.“ Hintergrund seien laut JP Kraemer auch die Verhältnisse, in denen der Tuner aufgewachsen sei. „Meine Kindheit war sehr schlimm, finanziell total schwach,“ erzählte JP Kraemer bereits ebenfalls im Interview mit Leeroy Matata.

JP Kraemer auf YouTube: Für Auto-Museum an B1 in Dortmund hat er knapp fünf Millionen Euro ausgegeben

Auch heute noch hat der Tuner offenbar ein schwieriges Verhältnis zu Geld: „Ich bin der Meinung, 90 Prozent allen Übels, neben natürlichen Krankheiten, ist das Geld“, erklärte der PS-Profi seinen Fans auf YouTube - und das obwohl JP Kraemer mit seiner Firma teilweise Millionensummen jongliert.

Dazu erklärte der Dortmunder jedoch: „Wir machen viel Geld, das stimmt. Das Geld, was wir machen, nehmen wir aber, um zu reinvestieren.“ Für sein eigenes Auto-Museum an der Dortmunder B1 habe er beispielsweise 5,1 Millionen Euro „bar“ springen lassen - „ohne eine Bank“ (mehr Nachrichten über NRW-Promis* auf RUHR24).

Video: Sinnlose 142 km/h innerorts - JP Krämer wird angezeigt

Dortmund: JP Kraemer berichtet in neuem YouTube-Video über Trauma-Erlebnis aus Jugend

Ein weiterer Grund für die Abneigung JP Kraemers gegenüber Geld könnte auch ein traumatisches Erlebnis in der Jugend gewesen sein, wie er auf YouTube selbst berichtet. So habe der Dortmunder im Alter von 17 Jahren um ein Mädchen geworben - diese haben dann jedoch jemand anderes kennengelernt, „der bei so einem schwarz-gelben Verein spielte.“

JP Kraemer sei damals nach eigener Ansicht „raus“ gewesen, weil er nicht so viel Geld auf dem Konto vorweisen konnte, wie der Fußballspieler. Noch heute sitzt der Stachel bei JP Kraemer offenbar tief - obwohl er sich finanziell inzwischen sicher nicht mehr hinter einem Spieler des „schwarz-gelben Vereins“ verstecken muss. *RUHR24 und 24auto sind Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA