JP Kraemer teilt Video vom „Manta, Manta 2“-Dreh mit Til Schweiger

JP Kraemer und Til Schweiger in „Manta, Manta 2“ © Marcel Kuschpicture alliance/dpa; A. Bugge/Future Image/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

JP Kraemer übernimmt eine Rolle in „Manta, Manta 2“. Nun wurde auch ein Video vom Dreh mit Til Schweiger in Dortmund veröffentlicht. Mehr hier lesen:

Dortmund – JP Kraemer übernimmt eine Rolle in „Manta, Manta 2“ mit Til Schweiger. Jetzt teilte der Auto-Tuner aus Dortmund ein Video auf Instagram, in dem er Einblicke in die Dreharbeiten zur Fortsetzung gibt, wie RUHR24 berichtet.

Zuletzt sorgte der Auto-Fan aus dem Ruhrgebiet für viel Aufmerksamkeit, als er auf seinem Youtube-Kanal „JP Performance“ über seine Autismus-Spektrum-Störung sprach.