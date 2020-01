Joseph Hannesschläger tot: „Rosenheim Cops“-Star verliert Kampf gegen Krebsleiden

Joseph Hannesschläger war der Star in der ZDF-Serie „Rosenheim-Cops".

Fernseh-Star Joseph Hannesschläger tot: der beliebte Schauspieler aus der ZDF-Fernsehserie „Rosenheim Cops“ hat den Kampf gegen sein Krebsleiden verloren.

Der TV-Star Joseph Hannesschläger ist tot.

Der beliebte „Rosenheim Cop“ hat den Kampf gegen sein Krebsleiden verloren.

Zuletzt wurde der Schauspieler in einem Hospiz behandelt.

München - Große Trauer um Joseph Hannesschläger: Der beliebte Schauspieler aus der ZDF-Serie „Rosenheim-Cops“ ist im Alter von 57 Jahren gestorben, wie die Bild berichtet. Demnach erlag der Fernseh-Star seinem langen Krebsleiden am Montagmorgen um 7 Uhr. Seine Ehefrau Bettina (52) soll dem Bericht zufolge in den letzten Stunden an seiner Seite gewesen sein.

Zuletzt wurde Hannesschläger im Hospiz behandelt. Vergangene Woche noch besuchten den Schauspieler der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude und seine Frau Edith.

Bekannt wurde die Krebserkrankung von Joseph Hannesschläger im Oktober vergangenen Jahres und sorgte bei Kollegen und Fans für Entsetzen. In einem Interview zeigte sich der Schauspieler noch optimistisch und hatte Grund zur Hoffnung. Doch nun hat der beliebte TV-Star den Kampf gegen die Krankheit früher verloren als gehofft.

Erst vergangene Woche sorgte der Tod des Schauspielers Ferdinand Schmidt-Modrow für Entsetzen. Der Star aus ARD- und BR-Produktionen wurde nur 34 Jahre alt.

