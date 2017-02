Joko und Klaas erhalten den Radio Regenbogen Award

Rust - Joko und Klaas machen im Juni Schluss mit „Circus HalliGalli“. Zuvor werden die beiden TV-Entertainer vom baden-württembergischen Sender Radio Regenbogen ausgezeichnet - als „Medienmänner des Jahres“.

Das TV-Duo Joko Winterscheidt (38) und Klaas Heufer-Umlauf (33) erhält zwei Monate vor dem angekündigten Aus seiner ProSieben-Unterhaltungsshow „Circus HalliGalli“ einen Radio Regenbogen Award. Joko und Klaas werden als „Medienmänner des Jahres“ ausgezeichnet, teilte der private Radiosender am Dienstag in Rust bei Freiburg mit. Den beiden Moderatoren sei es gelungen, mit neuen und ungewöhnlichen Fernsehsendungen ein Millionenpublikum anzusprechen. Die undotierten Radio Regenbogen Awards werden am 7. April im Europa-Park in Rust verliehen. ProSieben hatte am Montag angekündigt, dass „Circus HalliGalli“ im Juni letztmals zu sehen sein wird.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Diesmal werden sie zum 20. Mal vergeben. Es gibt Preise in zwölf Kategorien.

Neben Joko und Klaas werden unter anderem die britischen Popsänger Olly Murs (32) und Julian Perretta (28) sowie die 37 Jahre alte Soulsängerin Imany für ihren Hit „Don't Be So Shy“ ausgezeichnet.

Die weiteren Preisträger hatte der Sender bereits vergangenen Dezember bekanntgegeben. Preise gehen demnach unter anderem an Comedian Mario Barth, die ZDF-Moderatorin und Reporterin Dunja Hayali, an die Musiker Clueso, Max Giesinger, Milow und Matt Simons sowie an die deutsche Band Silbermond. Für ihr Lebenswerk wird die britische Rockgruppe The Sweet geehrt.

Überreicht werden die Preise unter anderem von den Schauspielerinnen Iris Berben, Anna Loos, Ann-Kathrin Kramer und Lisa Martinek, von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken, Schwimmlegende Franziska van Almsick sowie den Fernsehmoderatoren Sven Lorig und Max Moor.

dpa