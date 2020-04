Johnny Depp: Instagram-Star über Nacht - So sammelte er 200.000 Follower in seinen ersten 15 Minuten!

Johnny Depp ist zwar ein alter Hase der Schauspielerei, jedoch ein absoluter Anfänger auf Instagram. Trotz jahrelanger Abwesenheit sammelte er nun an seinem ersten Tag astronomisch hohe Abozahlen.

Schauspiel-Star Johnny Depp meldete sich kürzlich bei Instagram an.

Die Fans folgten im Sekundentakt - Eine siebenstellige Follower-Zahl kam so zustande.

Los Angeles - US-Schauspieler Johnny Depp konnte bereits in vielen legendären Rollen überzeugen. Seine Fans können sich den 56-Jährigen zwar als verrückten Pirat oder Schokoladenfabrik-Besitzer vorstellen, doch als Influencer auf Instagram? Was bis vor kurzem unmöglich schien, ist nun Realität. Denn der Hollywood-Star erstellte sich nun endlich einen Account und zählt nun eine rekordverdächtige Summe an Followern.

Johnny Depp nach zehn Jahren auf den Instagram-Geschmack gekommen

Die Social-Media-Plattform existiert zwar bereits seit fast zehn Jahren, doch Depp war wohl einfach zu beschäftigt, um sich anzumelden. Der gefeierte Schauspieler hat zwar eine Facebook-Page mit knapp 500.000 Likes*, jedoch ist Facebook* längst nicht mehr das, was es für die jüngere Generation einmal war.

Erst am Donnerstagnachmittag war Depps Instagram-Startschuss, dazu postete er ein Bild von sich selbst, auf dem er viele Tattoos am Arm trägt und sich in einer Art Keller-Gewölbe befindet. Das Foto könnte möglicherweise von einem Filmdreh stammen, da er dem Beitrag die Unterschrift „filming something for you now... gimme a minute“ (Ich filme etwas für euch, gebt mir eine Minute) hinzufügte. Doch mit dem ersten Bild fängt die Geschichte um Depps Follower*-Explosion erst an.

Johnny Depp auf Instagram: Follower-Explosion mit 2,1 Millionen Abos!

Der Start hätte kaum besser laufen können: Nach einer Viertelstunde hatte der Star aus der „Fluch der Karibik“-Reihe bereits um die 200.000 Abonnenten! Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston legte im vergangenen Jahr einen ähnlichen Lauf hin, als sie in fünf Stunden und 16 Minuten bereits eine Million Follower* verbuchen konnte, was bis dato Rekord war. Depps erster Beitrag zählt nach 23 Stunden mehr als 1,2 Millionen Likes*, dazu kommt eine Abonnentenzahl * von 2,1 Millionen! Auch ein achtminütiges Video über die aktuelle Corona-Pandemie postete Depp kurz danach, bei keinem der Posts benutzte Depp einen Hashtag*. Auf eine Instagram-Story* warten seine Follower* jedoch noch.

Etwas unausgewogen ist im Vergleich dazu die Zahl der Instagram-Accounts, denen Johnny Depp selbst folgt. Unter den Abos sind beispielsweise Musiker wie Bob Dylan, Paul McCartney oder Dr. Dre, auch Schauspiel-Kollegen wie „Fluch der Karibik“-Star Orlando Bloom oder Emma Roberts. Auch Depps Tochter Lily-Rose sowie Regisseur Tim Burton, mit dem er acht Filme produzierte, ist unter den Abos - wie auch etwas überraschend Depps Ex-Freundin Vanessa Paradis.

