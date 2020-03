Johannes B. Kerner positiv auf Corona getestet: Nach heftigen Vorwürfen - Moderator äußert sich erneut 

Das Coronavirus breitet sich rasant aus. Nun wurde auch Moderator Johannes B. Kerner positiv getestet und wendet sich auf Instagram mit einer Botschaft an seine Follower.

Johannes B. Kerner zählt zu den bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren.

Update vom 14. März 2020: Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus, am Freitag schockierte Moderator Johannes B. Kerner mit einem positiven Testergebnis. Über Instagram verkündete der 55-Jährige, dass er nach anfänglich leichten Erkältungssymptomen vorsorglich auf das Coronavirus getestet worden sei.

Viele Fans und Kollegen schickten dem Moderator kurz darauf Genesungswünsche, doch der 55-Jährige wurde trotz positiver Diagnose auch mit Kritik überhäuft. „Da kommt ein Promi mit einer leichten Erkältung daher und wird sofort getestet“, kritisieren einige Fans das Vorgehen der Mediziner. Dutzende Fans munkeln unter dem veröffentlichten Beitrag sogar, dass der Moderator von einem Promi-Bonus profitiert haben könnte.

Am frühen Samstagmorgen erklärt Kerner deshalb in einem weiteren Post: „Mein Arzt hatte einen begründeten Verdacht, da ich vor kurzem sowohl in zwei Risikogebieten war, als auch zwei Personen aus dem privaten Umfeld positiv getestet wurden.“ Wie es dem 55-Jährigen einen Tag nach der Diagnose geht, erklärte Kerner dabei nicht.

Ursprungsmeldung vom 13. März 2020: Der deutsche Moderator und Journalist Johannes B. Kerner ist positiv auf das Coronavirus* getestet worden. Dies verkündete der 55-Jährige auf seinem Instagram-Profil und sendete eine emotionale Nachricht an seine Follower.

Coronavirus: Moderator Johannes B. Kerner gibt Ergebnis auf Instagram bekannt

Der ehemalige Fußballkommentator Kerner war mit einer „sehr leichten Erkältungserscheinung aufgewacht“, weshalb er sich vorsichtshalber einem Test unterzog.

Wie er auf Instagram schreibt, machte er den Test, „um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen“ und somit keine Gefahr für die Menschen in seinem Umfeld darzustellen. „Der Test ist positiv“, so das ernüchternde Ergebnis des Arztbesuchs.

Seit dem Testergebnis befindet sich Kerner nun nach eigener Aussage in häuslicher Quarantäne, „so wie das jetzt notwendig ist.“ Wichtiger sei ihm jedoch, dass er nun als direkter Betroffener „jede und jeden ermuntern möchte, sich sehr umsichtig zu verhalten.“ Dazu gehört es, Abstand zu halten, hygienisch zu sein und möglichst wenig direkte soziale Kontakte zu pflegen, wie Kerner weiter auf Instagram schreibt. Ihm selbst geht es jedoch nach eigener Aussage „sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome*.“

Coronavirus: Erkrankter Johannes B. Kerner mit eindringlichem Appell

Auch einen eindringlichen Appell sendet der ehemalige Talkmaster an die Bevölkerung: „Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen müssen.“ Eine weitere Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden. Das sehen auch andere Stars so.

„Ganz besonders den schwer Erkrankten“ wünscht Kerner schnelle Genesung und bedankt sich bei allen Ärzten und Pflegekräften sowie den Helfern. Auch eine kleine Botschaft hinterließ Kerner unter seinem Text: „Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Pressevertreter auf die Idee kommen, nach meinem Gesundheitszustand zu fragen“. Die Erleichterung folgt im nächsten Satz. „“Hier ist die Antwort: Danke. Gut!“ Kerners Humor scheint also nicht vom Virus betroffen zu sein.

Etwas kurios ist das Foto, das zwölf Fläschchen Ingwer-Shots zeigt, die Wurzel soll gegen Virusinfektionen helfen. Den passenden Hashtag setzte Kerner ebenfalls: Neben #ingwershot schrieb er jedoch mahnend #achtsamkeit.