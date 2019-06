Ehemalige Dschungelkönigin präsentiert neuen Freund - der zeigte sich einst komplett hüllenlos

Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser hat einen neuen Freund. Dieser ist Fitness-Model und zeigte sich einst komplett hüllenlos. Nur ein Handtuch verdeckte die wichtigste Stelle.

Köln - „Und plötzlich warst Du einfach da...“ - mit diesen Worten und einem gemeinsamen Foto mit einem Mann in romantischer Pose, verkündete Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26) das Ende ihres Single-Daseins auf Instagram.

Jenny Frankhauser: Familie von neuen Freund begeistert

Seit vier Jahren schlug sich die Halbschwester von Reality-TV-Barbie Daniela Katzenberger (32) ohne Mann an ihrer Seite durchs Leben, und zwar „unfreiwillig“ wie sie in Interviews mit diversen Medien gestand. Nun sind einsame Stunden für die gebürtige Rheinland-Pfälzerin vorerst kein Thema mehr, was Frankhausers Mutter Iris Klein (52) mit einem ausschweifenden „Eeeeendlich“ kommentierte.

Mama Klein scheint mächtig stolz auf den neuen Schwiegersohn in spe, teilte das Pärchenbild ihrer Tochter auf ihrem eigenen Instagram-Account und garnierte das Posting mit einer überschwänglichen Aufnahmebestätigung in den Familienkreis: „Herzlich willkommen in unserer Familie, lieber Hakan Akbulut. Du machst unser kleines Mädchen so glücklich und somit auch uns.“

Auch Jennys Fans freuen sich für die 26-Jährige. Viele wünschen dem Paar „alles Gute und viel Glück für die gemeinsame Zukunft“. „Ein echt heißes Schnittchen“, schreibt eine Userin über Frankhausers neuen Freund.

Daniela Katzenberger, die vor kurzem eine Flugreise im BH antrat, kommentierte das Posting übrigens mit einem Herzchen. Eine Geste, die man zumindest als wohlwollend deuten kann, gilt doch das Verhältnis der Halbschwestern untereinander schon lange als zerrüttet.

Jenny Frankhauser: Das ist ihr neuer Freund Hakan Akbulut

Doch wer ist dieser Hakan Akbulut, der Jenny Frankausers Herz erobert hat und Mutter Iris Klein in Verzückung setzt? Fakt ist, das Akbulut türkischer Abstammung ist, laut eigenen Angaben aktuell in Utrecht lebt, und viel Zeit mit dem Stemmen von schweren Gewichten verbringt.

Der 28-Jährige hat einen Waschbrettbauch und kein Problem damit, diesen auch zu zeigen. Auf zwei Dritteln seiner bislang auf Instagram veröffentlichten Fotos präsentiert sich der Adonis oben ohne. Jüngst postete er sogar ein Bild, auf dem er komplett hüllenlos zu sehen ist. Nur ein Handtuch verdeckt die wichtigste Stelle. Er selbst bezeichnet sich als internationales Fitness-Model und Entertainer. Seine Website befindet sich aktuell im Aufbau, ebenso sein YouTube-Kanal.

Nennenswerte Kampagnen lassen sich via Google zwar nicht ausmachen und der Influencer-Geldregen dürfte mit knapp 38.000 Followern auch noch nicht eingesetzt haben, aber als neuer Freund von Jenny Frankhauser, wird sich das innerhalb der nächsten Tage ändern. Statuszeilen auf Facebook wie „Be original and let the world copy you“ oder „I don’t need a weapon, I am ONE“, deuten schon mal auf ein gesundes Selbstbewusstsein hin - was für eine Karriere im Rampenlicht klar von Vorteil ist und optimal mit der offenherzigen Lebensphilosophie des Klein-Katzenberger-Frankhauser-Clans harmoniert.

Bedenken, dass Akbulut bis zu seinem Durchbruch als Medien-Persönlichkeit von der Frankhauserschen Dschungel-Prämie zehrt, braucht niemand zu haben. Als Franchise-Nehmer der holländischen Fastfood-Kette „Kwalitaria“ steht Akbukut mit einer eigenen Filiale im niederländischen Dörfchen DeMeern beruflich stärker auf eigenen Beinen, als es auf den ersten Blick scheint.

Jenny Frankhauser: Neuer Freund stärkt ihr Selbstbewusstsein

Laut Jenny Frankhauser haben sich die beiden über Instagram kennengelernt. Die Initiative zur Anbahnung sei von der Dschungel-Queen ausgegangen. Wie Frankhauser im Gespräch mit Hamburger Morgenpost offenbarte, habe sie den Personal Trainer um Hilfe gebeten „weil ich ja nicht abgenommen habe, egal was ich getan habe. Ich dachte, er kann mir sicher helfen.“ Die beiden sollen sich zum erstem Mal vor ein paar Monaten in Düsseldorf begegnet sein. Liebe auf den ersten Bizeps. „Er gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein. Er liebt mich so unperfekt, wie ich bin“, so Frankhauser gegenüber der MoPo. Der traurige Grund für ihre letzte Trennung hat viele Selbstzweifel gestreut.

Die selbstkritischen Worte basieren aber auch auf dem Resultat einer ärztlichen Untersuchung, demnach Jenny Frankhauser nicht abnehmen kann. Sie leidet an einem Lipödem, einer krankhaften Fettverteilungsstörung, die unheilbar sein soll und vor allem Hüfte, Gesäß und Beine – in Frankhausers Fall aber auch die Arme – in Mitleidenschaft zieht. Aktuell spielt das keine Rolle, da Frankhauser glücklich ist. Und glückliche Mädchen sind nun einmal die schönsten Mädchen.

Wie Jenny Frankhauser über Liebe und Familie denkt und warum immer noch Zoff mit Halbschwester Daniela Katzenberger herrscht, hat Mutter Iris Klein verraten.

