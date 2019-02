Janine Kunze packt intim über ihre Ehe und Bedürfnisse aus

Offen wie nie sprach Janine Kunze nun über ihre Bedürfnisse und darüber, was im Bett mit ihrem Ehemann (nicht mehr) läuft.

In einem RTL-Interview sprach Schauspielerin Janine Kunze nun intim über ihre Ehe.

Die TV-Frau ist seit 17 Jahren verheiratet.

Sie habe nicht immer Lust auf Sex und denke: „Oh Gott, nicht das jetzt auch noch!“

Köln - Janine Kunze wurde bekannt als Tochter von „Hausmeister Krause“ auf Sat.1, im Jahr 2002 ließ sie sich für den Playboy fotografieren. Seit mehr als 20 Jahren ist sie ein beliebtes deutsches TV-Gesicht. Nun äußert sich die Schauspielerin, Moderatorin und Autorin offen wie nie über ihr Intimleben. Die attraktive Blondine ist seit 17 Jahren mit Dirk Budach verheiratet - der Sex aber scheint nur noch eine untergeordnete Rolle in der Beziehung zu spielen.

Im Interview mit RTL verrät Kunze: "Also ich komme nach einem 14-Stunden-Tag nicht nach Hause und sage: So, hier bin ich! Jetzt aber noch die ganze Nacht hoch und runter und von rechts nach links geschoben werden." In ihrem stressigen Alltag mit TV-Karriere und drei Kindern sei ihr der Sex manchmal zu viel.

Janine Kunze über Sex: „Oh Gott, nicht das jetzt auch noch“

Die 44-Jährige glaubt, dass es bei den sexuellen Bedürfnissen deutliche Differenzen zwischen den Geschlechtern gibt: "Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, auch was das Sexuelle angeht. Für den Mann ist es oft noch mehr Entspannung und ich glaube schon, dass ein Mann es auch viel öfter braucht als eine Frau.“ Als Frau denke sie dagegen manchmal: „Oh Gott, nicht das jetzt auch noch“

Janine Kunze: „Das darf ich als Frau auch sagen“

Die TV-Frau hat da andere Bedürfnisse nach anstregenden Tagen: "Ich möchte dann auch einfach mal im Jogger, mit einem Dutt auf dem Sofa sitzen und einen Teller Pasta essen und einfach nur Fernsehen gucken.“ Das sei dann etwas, was sie für sich mache. Meisten habe sie halt keine große Lust „noch extrem sexuell aktiv zu sein“. Und sie findet: „Das darf ich als Frau auch sagen.“

