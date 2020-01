Drama um Jan Fedder und seine Frau Marion: Darum musste der ARD-Star einsam sterben

Jan Fedder, Schauspieler in der ARD-Serie "Großstadtrevier" starb zum Jahreswechsel. Seine Frau Marion konnte bei seinem Tod nicht dabei sein. Hamburg trauert.

Jan Fedder ist Schauspieler in der Serie " Großstadtrevier " bei der ARD .

ist Schauspieler in der Serie " " bei der . Der TV-Star aus Hamburg berichtet von schlimmen Schicksalsschläge aus seiner Vergangenheit.

aus berichtet von schlimmen Schicksalsschläge aus seiner Vergangenheit. Die Liebe zu seiner Frau Marion ließ Schauspieler Jan Fedder während der schweren Krankheit kämpfen.

ließ Schauspieler während der schweren Krankheit kämpfen. Doch seine Marion war in der Stundes seines Todes nicht bei ihm.

war in der Stundes seines nicht bei ihm. In einem neuen Interview spricht der " Großstadtrevier "-Schauspieler erneut über sein Leben im Rollstuhl.

"-Schauspieler erneut über sein Leben im Rollstuhl. Jan Fedder ist mit 64 Jahren verstorben - ganz Hamburg trauert um seinen Star.





Update vom 2. Januar 2020: Hamburg/St. Pauli - Mit seiner Rolle des Polizisten "Dirk Matthies" im "Großstadtrevier" erlangte Jan Fedder bundesweite Berühmtheit und Kultstatus über die Grenzen der Hansestadt hinaus. Seit dem Jahr 1992 war der in Hamburg geborene Schauspieler ein Teil der ARD-Serie, doch am 30. Dezember 2019 folgte die Schock-Nachricht: Jan Fedder ist tot. Der 64-Jährige starb am Abend in seiner Wohnung in Hamburg, die Polizei hatte eine entsprechende Pressemitteilung abgegeben.

Indes wird bekannt, dass seine ihm Kraft gebende Ehefrau Marion (53) beim Tod ihres geliebten Jan nicht anwesend sein konnte. Marion und Jan verbrachten die Weihnachtsfeiertage traditionell getrennt: Marion im warmen Spanien, Jan lieber daheim auf dem feuchtfröhlichen Kiez, auf seinem Sankt Pauli. Marion wollte ihren Mann telefonisch mehrmals erreichen - vergebens. Große Sorge brach bei ihr aus: Sie alarmierte einen Freund der Familie, der im Besitz des Schlüssels für Fedders Wohnung war. Der Freund war es auch der Jan Fedder leblos fand. Die rasch eintreffenden Rettungskräfte konnten Jan Fedder nicht mehr helfen.

Hamburger trauern um ihren "echten Jung" und sagen "tschüss"

Von Jan Fedders überraschenden Tod sind besonders die Hamburger ergriffen: Auf den Stufen des jahrzehntelangen und mittlerweile ehemaligen Drehorts des ARD-"Großstadtreviers", in Hamburg-Altona (Mendelssohnstraße 13), sind Dutzende Kerzen, Blumen und Kondolenzschreiben zu finden. Auf den Trauerkarten ist etwa zu lesen: "Warum so früh?", "Hamburg wird dich vermissen" oder "Ein echter Hamburger Jung ist gegangen. Tschüss Jan ..."

+ Hamburger nehmen Abschied von TV-Star Jan Fedder, mit Blumen, Kerzen und Kondolenz-Schreiben vor dem ehemaligen Drehort des Großstadtreviers, in Hamburg-Altona © Ippen Digital/Jó Alsterburg

"Großstadtrevier": Todesursache von ARD-Star Jan Fedder steht wohl fest

Update vom 31. Dezember 2019: Bei Jan Fedder, der im Jahr 1955 in Hamburg geboren wurde, wurde bereits im Herbst 2012 die Vorstufe eines Mundhöhlenkarzzinoms (Krebs) diagnostiziert. Daraufhin gab der ARD-Star, der mit seiner Rolle des Kult-Polizisten "Dirk Matthies" im "Großstadtrevier" bundesweite Aufmerksamkeit erlangte, nicht nur das Rauchen auf, sondern unterzog sich zudem einer strahlentherapeutischen Behandlung. Beruflich musste sich der gebürtige Hamburger deshalb für ein Jahr zurückziehen. In einem Interview im Juli 2019 verriet Jan Fedder, er sei seit längerem auf einen Rollstuhl angewiesen. Am 30. Dezember 2019 starb der "Großstadtrevier"-Star schließlich in Hamburg. Laut der Bild-Zeitung erlag der 64-Jährige dabei seiner schweren Krebserkrankung.

Jan Fedder: "Großstadtrevier"-Star stirbt in seiner Wohnung in Hamburg

Update vom 30. Dezember 2019: Jan Fedder ist tot. Nach einem Bericht der "Bild" unter Berufung auf die Polizei ist der Schauspieler aus der ARD-Serie "Großstadtrevier" im Alter von 64 Jahren verstorben. Eine Polizeisprecherin wird mit den Worten zitiert: "Es gab einen Einsatz in der Wohnung von Jan Fedder. Der Ehrenkommissar der Polizei Hamburg ist um 18.47 Uhr verstorben."

Der ARD-Star litt vor Jahren an Mundhöhlenkarzinom im frühen Stadium, wurde damals auch operiert. Ein Drittel seiner Zunge wurde vom behandelnden Arzt entfernt. 2017 zog sich Jan Fedder aus der Öffentlichkeit zurück.

Jan Fedder: "Großstadtrevier"-Star spricht offen über seine Schicksalsschläge

Update vom 9. Juni 2019: In einem Interview mit der Bild spricht Jan Fedder nun erneut ganz offen über seine Schicksalsschläge. Der Star aus dem "Großstadtrevier" schildert darin, wie draufgängerisch er in der Vergangenheit unterwegs war und ständig seine Gesundheit aufs Spiel setzte. 50 Zigaretten rauchte Jan Fedder am Tag, trank regelmäßig Alkohol.

Mittlerweile lässt der Schauspieler es - auch gezwungenermaßen - ruhiger angehen. „Der Rollstuhl gehört jetzt halt zu meinem Leben“, erklärt er im Interview mit der Bild.

„Anfangs habe ich mit dem Rollstuhl schon gehadert. Aber ich habe ein so exzessives Leben geführt, mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe. Ich habe es 60 Jahre krachen lassen. Jetzt hat der liebe Gott entschieden, dass ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl durch die Gegend fahre", fuhr Jan Fedder weiter.

Jan Fedder: Schauspieler vom "Großstadtrevier" auf der ARD spricht über Schicksalsschläge

Auch über seine Selbstmordgedanken spricht Jan Fedder, so wie zuletzt in der Talkshow "Reinhold Beckmann trifft ...".

Strahlende Augen bekommt Jan Fedder jedoch, wenn er über seine Frau Marion spricht. Die beiden sind seit knapp 19 Jahren verheiratet, verleibt wie am ersten Tag. Sie gibt dem Schauspieler aus der ARD-Serie "Großstadtrevier" die Kraft, um all die Rückschläge durchzustehen.

Übrigens: Die Dreharbeiten zur 33. Staffel vom "Großstadtrevier" laufen aktuell in einem neuen Studio, wie die Bild berichtet. Ab Anfang 2020 soll sie dann bei der ARD zu sehen sein.

Jan Fedder aus „Großstadtrevier“: Schauspieler von ARD-Serie schockt mit Beichte

Meldung vom 2. November 2018: „Krebs, Brüche, Entzündungen. Alles, was man kriegen kann, hatte ich“, sagt ARD-Star Jan Fedder (63) bei der Aufzeichnung der Talkshow „Reinhold Beckmann trifft ...“. Wie nordbuzz.de* berichtet, hat der "Großstadtrevier"-Schauspieler so einige schwere Schicksalsschläge hinter sich, zeigte sich zudem lange Zeit nicht öffentlich. Jetzt schockt der gebürtige Hamburger mit einer wirklich traurigen Geständnis.

Jan Fedder: Schauspieler vom "Großstadtrevier" macht Selbstmord-Geständnis

Nach jahrzehntelangem Alkohol- und Zigarettenkonsum kam 2013 die Schock-Diagnose: Krebs. 30 Bestrahlungen hatte der ARD-Star wegen eines Mundhöhlen-Karzinoms über sich ergehen lassen müssen. Ein Drittel seiner Zunge wurde entfernt. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Ich konnte nicht einmal mehr den Telefonhörer abnehmen", gesteht Jan Fedder in Reinhold Beckmanns Talkshow ganz offen.

Jan Fedder: ARD-Star schockiert mit Beichte - Nach dem Krebs kamen Brüche und der Rollstuhl

+ Seit 25 Jahren spielt Jan Fedder den Polizist Dirk Matthies © picture alliance / Nestor Bachma Doch das war erst der Anfang eines wahren Höllenritts für Schauspieler Jan Fedder, der 25 Jahre lang den Polizisten "Dirk Matthies" in der ARD-Kult-Serie "Großstadtrevier" spielte. Nach dem Krebs folgten diverse Brüche: "Die Hüfte ist gebrochen, beide Kniescheiben waren gebrochen und die Beine gebrochen. Es gibt wenig an diesem Körper, was noch nicht gebrochen war", erzählt das Hamburger Original. Hinzu kamen Infektionen, die den Heilungsprozess erschwerten. "Das Laufen geht gerade so, aber besser ist es mit dem Rollstuhl. Doch es gibt Schlimmeres. Ich lebe noch und das ist das Wichtigste!", erklärt Jan Fedder.

"Großstadtrevier" bei ARD: Schauspieler Jan Fedder ließ Liebe zu Frau Marion weiterkämpfen

So dachte der Star der ARD-Kult-Sendung "Großstadtrevier" nicht immer: Phasenweise habe der Schauspieler sogar an Selbstmord gedacht, gesteht Jan Fedder in der Talkshow von Reinhold Beckmann:"Wenn alles Scheiße ist, fragt man sich, wozu das alles noch und ob man das Leben beenden sollte." Ehefrau Marion habe ihm die nötige Kraft zum Durchhalten gegeben. "Die Liebe zu meiner Marion hat mich am Leben gehalten", so Jan Fedders rührendes Geständnis. Die beiden sind seit 18 Jahren verheiratet.

Jan Fedder beichtet Selbstmord-Gedanken: Rückkehr zum "Großstadtrevier" bei ARD

Seit seiner Krebs-Erkrankung muss Schauspieler Jan Fedder beruflich kürzertreten. Aufhören kommt für das waschechte Nordlicht aber partout nicht in Frage. "Wenn ich nicht mehr drehen darf, dann falle ich tot um. Dann ist es vorbei", so der Vollblut-Schauspieler in einem Interview mit der MOPO. Und so hoffen seine Fans auf viele weitere "Großstadtrevier"-Folgen.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.