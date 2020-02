Die Szene trauert um einen talentierten Musiker, der mit nur 40 Jahren überraschend gestorben ist.

Die Indie-Band genießt unter Fans einen exzellenten Ruf.

Omaha - Jacob Thiele ist tot. Der Keyboarder ist im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Während sein Name wohl nur eingefleischten Musikfans etwas sagen dürfte, ist seine ehemalige Band in Indierock-, Electroclash- und Neo-Synthie-Pop-Kreisen ein Begriff: The Faint machten sich mit Alben wie „Danse Macabre“ und „Wet from birth“ einen Namen, anfangs war auch Indie-Star Conor Oberst ein Teil der Band. Jacob Thiele verließ die Band 2016, war aber etwa am wohl größten Hit von The Faint, „I disappear“ beteiligt.

Jacob Thiele ist tot: Synth-Pop-Star leblos in Wohnung gefunden

Über seinen Tod berichtete zuerst der Omaha World-Herald. Wie es in Medienberichten unter Bezugnahme auf die Polizei heißt, wurde Jacob Thiele leblos von einem Freund in einer Wohnung in Omaha aufgefunden. Zur Todesursache gibt es bisher keinerlei Informationen.

Jacob Thiele ist tot: „Wir sind am Boden zerstört“

The Faint meldeten sich bei Instagram mit einem emotionalen Posting zu Wort. „Wir sind am Boden zerstört, unseren lieben Freund Jacob Thiele verloren zu haben. Er war freundlich, abenteuerlustig, sorglos, und es machte immer Spaß, bei ihm zu sein. Er war ein wahrer Synthesizer-Pionier, und The Faint hätten ohne ihn nicht gleich geklungen. Wir hatten unglaublich viel Glück, die Zeit mit ihm gehabt zu haben, die wir hatten. Lieben dich für immer, Jacob.“

Von The-Faint-Sänger Todd Fink gab es noch ein weiteres persönliches Statement bei Instagram. „So viele gute Zeiten mit Jacob. Überwältigende Trauer jetzt“, schreibt er knapp und lässt stattdessen lieber diese zahlreichen Bilder sprechen:

Auch viele Fans und Weggefährten drücken in den sozialen Medien ihr Mitgefühl aus. „Wir sind so unglaublich traurig, von unserem Freund Jacob Thiele Abschied zu nehmen“, schreiben die Macher des Labels Saddle Creek, wo The Faint unter Vertrag waren. „Er wird so sehr vermisst werden.“

