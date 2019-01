Ist sie Matthias Schweighöfers Neue? Diese Sätze heizen die Gerüchte an

Matthias Schweighöfer teilt über Instagram das Ende seiner Beziehung mit. Eine neue Frau soll es demnach auch schon geben.

Update vom 31. Januar 2019: Sind Matthias Schweighöfer und die 15 Jahre jüngere Schauspielerin Ruby O. Fee ein Paar? Bereits seit Monaten wird über eine Beziehung der beiden spekuliert. Nun gibt es neue Hinweise, die zumindest auf ein sehr enges Verhältnis der beiden hinweisen. Unter ein Instagram-Foto von Ruby O. Fee, auf dem sie ihren neuen Film Polar feiert, kommentierte Matthias Schweighöfer nun: „Großartiger Job. Beste Schauspielerin. Liebe dich am meisten.“ Und Ruby antwortete prompt. Mit einem Link zu Matthias-Schweighöfers Instagram-Profil schickte die 22-Jährige einen lachenden Smiley und ein Herz an den 37-Jährigen deutschen Schauspieler.

Matthias Schweighöfer gab Ende Januar 2019 bekannt, dass er und seine Langzeit-Freundin Ani Schromm schon seit über einem Jahr getrennt sind. Dabei verriet er auch, dass er eine neue Freundin hat. Um wen es sich dabei handelt, ließ er aber offen.

Liebes-Aus bei Matthias Schweighöfer! Und es gibt schon eine Neue...

Berlin - Matthias Schweighöfer hat sich von seiner langjährigen Freundin Ani Schromm (34) getrennt. Auf Instagram gab der 37-Jährige am Samstag das Aus der Beziehung bekannt. Bereits 2012 hatte das Paar für ein Jahr eine Beziehungspause eingelegt. Später fand das Paar wieder zusammen - vielleicht auch wegen der gemeinsamen Tochter Greta (9). Nach dem Liebes-Comeback folgte in jedem Fall mit Söhnchen Valentin (4) sogar noch ein weiteres Kind.

Jetzt also das offizielle Statement des Musikers, der zu einem Foto von sich schreibt: „Ihr Lieben. Es wird langsam Zeit Euch etwas mitzuteilen was mir sehr auf dem Herzen liegt. Zum Schutz unserer Kinder hab ich es lange versucht, nicht öffentlich zu machen. Entscheidungen im Leben sind manchmal sehr schwierig. Nicht schön und traurig, verletzend und beängstigend. Aber dennoch ist es manchmal unumgänglich. Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt.“

Schweighöfer: „Gibt inzwischen eine neue Frau“

Warum Schweighöfer ausgerechnet jetzt das Liebes-Aus öffentlich macht, erklärte er ebenfalls: „Leider haben wir es nicht geschafft unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da. Ich mache das hier öffentlich, um Missverständnisse und Spekulationen auszuräumen. Damit Ruhe reinkommt in das Leben unserer Kinder und in die Familie. In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau. Ich bin gespannt was die Zukunft bringt. Danke für Euer Verständnis.“

Wer die neue Dame in seinem Leben ist, das verrät der Musiker aber nicht. Allerdings hatte die Bild bereits im November über die mögliche Nähe des Produzenten zu einer Schauspiel-Kollegin spekuliert. Damals waren Bilder aufgetaucht, die ihn mit der 22-jährigen Schauspielerin Ruby O. Fee zeigten. An Weihnachten knipsten die beiden sogar Bilder von sich im Partner-Look. Zu dieser Zeit war Schweighöfer offenbar schon längst wieder Single. Zuletzt hatte Schweighöfer aus gesundheitlichen Gründen mehrere Konzerte absagen müssen.

