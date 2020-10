Ina Müller (ARD): Freund Johannes Oerding wird zur Frau

Popsänger Johannes Oerding zeigt sich im „Ungeschminkt“-Musikvideo von seiner weiblichen Seite. Was wohl Partnerin Ina Müller dazu sagt?

Hamburg – Johannes Oerding ist als gefühlvoller Popsänger bekannt. Zudem kennt die Öffentlichkeit den 38-Jährigen als Mann an der Seite von ARD-Moderatorin Ina Müller*. Was die Wahl-Hamburgerin* wohl zu seinem neuesten Musikvideo sagt? In „Ungeschminkt“ springt der gebürtige Münsteraner über seinen Schatten und zeigt sich in Frauenklamotten. Doch damit nicht genug: Johannes Oerding ist zudem geschminkt und hat sich sogar die Haare abrasiert.

Das eigentliche Highlight, mit dem die visuelle Umsetzung von „Ungeschminkt" aufwartet: Oerdings Auftritt als Travestie-Künstlerin*. Hinter dieser Darbietung steckt eine klare Botschaft. Der Popsänger wirbt um Toleranz in der Gesellschaft und will, dass Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind. Ein kühnes Vorhaben, das durch entsprechende Klickzahlen eventuell von Erfolg gekrönt sein könnte.