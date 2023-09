„Langweilig“: Prinz Harrys Netflix-Flop „Heart of Invictus“ schafft es nicht in die Top-10-Liste

Geschiedene Geister

Prinz Harrys neues Netflix-Projekt stößt nicht nur auf Gegenliebe. Doch obwohl das Werk polarisiert, schafft es bisher nicht die Top-10-Hürde. Die Spiele in Deutschland stehen allerdings noch an.

Montecito – Die Anteilnahme an Prinz Harrys (38) und Meghan Markles (42) letztem Netflix-Projekt, der Doku „Harry und Meghan“, war eindeutig größer. Ende letzten Jahres hatte das Herzogspaar von Sussex damit alle Rekorde gebrochen – mit der nachfolgenden Streaming-Serie „Heart of Invictus“ konnte Harry, trotz einiger Szenen mit Meghan, nicht den gleichen Zauber erzeugen.

Prinz Harrys Herzensprojekt bringt bisher nicht den gewünschten Erfolg

Die fünfteilige Serie hat es seit ihrer Veröffentlichung am 30. August weder in den USA noch in Großbritannien in die Top 10 der Netflix-Charts geschafft, so berichtet die Zeitschrift Newsweek, die die Serie damit als „Flop“ bezeichnete. „Heart of Invictus“ folgt sechs Athleten, die an den Invictus Games teilnehmen – dem von Harry 2014 gegründeten Sportereignis für verwundete Soldaten und Soldatinnen. Als ausführender Produzent lässt Harry auch viele Intimitäten anklingen, er spricht über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997), sein Trauma, seine Identitäts-Suche, den Krieg in Afghanistan, mentale Gesundheit und seine Kinder.

Harry und Meghan haben einen lukrativen Vertrag mit Netflix unterzeichnet, dessen Wert auf üppige 100 Millionen Dollar geschätzt wird. Gut möglich, dass der Streaming-Gigant mit dem glanzlosen Debüt von „Heart of Invictus“ unzufrieden ist. Vermutlich wird der bisher wenig beachtete Doku-Start deshalb kritisch beäugt, da der Spotify-Deal – ein weiterer lukrativer Vertrag der Sussexes – nicht verlängert wurde. Im Juni war der 20-Millionen-Dollar-Deal wegen Vorwürfen der Unglaubwürdigkeit geplatzt.

Erfolgreiche und gefloppte Projekte der Sussexes im Rahmen des Netflix-Deals Die Zeichentrickserie „Pearl“, die auf Netflix ausgestrahlt werden sollte, wurde vom Streaming-Anbieter vor Veröffentlichung abgesetzt. „Live To Lead“, die Doku, die Interviews mit Greta Thunberg (20) und Gloria Steinem (89) enthielt, wurde von Newsweek als „Misserfolg“ bezeichnet, nachdem sie es nicht in die Top-10-Listen auf Netflix geschafft hatte. „Harry & Meghan“, in dem die Romanze des Paares und ihre Abreise aus dem Vereinigten Königreich unter der Lupe der Medien dargestellt wurde, war ein grandioser Erfolg.

Es hagelt mehr Kritik als Lob für die Serie, die hinter den Erwartungen zurückbleibt

Die Doku „Harry und Meghan“ schoss nach ihrer Veröffentlichung im Dezember letzten Jahres weltweit in die Top-10-Listen und erhielt laut Deadline die höchsten Einschaltquoten aller Netflix-Sendungen im Jahr 2022. Bereits im Sommer berichtete das Wall Street Journal von mindestens zwei weitere Ideen des Prinzen und seiner Frau, die von den Netflix-Chefs abgelehnt worden seien. Angeblich plant das Unternehmen keine Verlängerung des Vertrages, der laut eines Insiders gegenüber dem Journal 2025 auslaufen soll.

+ Prinz Harry muss sich als Produzent beweisen: Bisher läuft seine Doku „Heart of Invictus“ schleppend an. Ein Filmteam hatte Meghan und Harry bei den Spielen 2022 in Den Haag begleitet (Fotomontage). © Vicotria Jones/dpa & PPE/Imago

Moderator Mark Dolan (49) von GB News schrieb über Harrys Doku: „Ich bin ehrlich, ich glaube, ich verdiene eine Medaille dafür, dass ich fünf Stunden lang diesen langweiligen, selbstzufriedenen Blödsinn von Prinz Harry gesehen habe. Nächstes Mal sollen die Soldaten die Stars der Show sein.“ Doch es gibt auch andere Pressestimmen: „Der Mann, der aus ,Heart of Invictus‘ hervorgeht, ist um einiges sympathischer und zugänglicher als die arrogante, bockige Figur in seiner letzten Netflix-Show. Hätte es ‚Harry & Meghan‘ und ‚Spare‘ nie gegeben, hätte dies seinen Ruf in der Öffentlichkeit nur gestärkt“, findet Journalist Alexander Larman (41) bei The Spectator.

Fakt ist: Prinz Harry hat Schonfrist, denn solange die Spiele in Düsseldorf nicht gelaufen sind, wird keine Bilanz gezogen. Verwendete Quellen: gbnews.com, Wall Street Journal, spectator.co.uk, nypost.com, newsweek, x (ehemals Twitter)

