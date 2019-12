Er schuf einen weltweiten Hype - 34-jähriger Netz-Held erliegt seiner schweren Krankheit

Er machte tausende Menschen auf die Krankheit ALS - amyotrophe Lateralsklerose - aufmerksam. Jetzt ist Pete Frates der Krankheit erlegen.

Boston - Die „Ice Bucket Challenge“ wurde 2014 als Internet-Phänomen weltweit bekannt - nun ist einer ihrer ersten Unterstützer tot. Pete Frates sei „nach einer heldenhaften Schlacht“ gegen die ALS-Krankheit gestorben, teilte seine Familie über die Internetseite des Boston College am Montag mit.

Frates war einer derjenigen ALS-Kranken, die die Idee der „Ice Bucket Challenge“ (Mutprobe mit einem Eiswasserkübel) sehr früh aufgriffen, um die Nervenkrankheit ins Bewusstsein zu rücken und Spenden zu generieren.

„Ice Bucket Challenge“: Prominente übergießen sich mit Eiswasser - für guten Zweck

Weltweit beteiligten sich unzählige Menschen an der Aktion, darunter auch viele Prominente. Sängerin Helene Fischer ließ sich im BH vom eiskalten Wasser überschütten, Schauspieler Robert Downey Jr. war im Whirlpool und Microsoft-Gründer Bill Gates trug dabei ein blaues Hemd.

Prinzip des Internet-Hits war es, dass die Videos der Duschen ins Internet gestellt wurden. Das Übergießen mit Eiswasser sollte symbolisch für die Lähmung stehen, die mit der Krankheit ALS einhergeht.

Die nassen Teilnehmer nominierten in den Videos dann andere Leute, es ihnen gleichzutun. Im Kampf gegen ALS kamen so weltweit mehr als 200 Millionen Dollar zusammen.

„Ice Bucket Challenge“-Mitbegründer Pete Frates gestorben

Vor seiner Diagnose im Jahr 2012 war Pete Frates professioneller Baseballspieler. Er spielte in Deutschland bei den HSV Stealers. Als Spieler galt er als „Vorbild für alle, besonders jüngere Athleten“, wie die Familie gegenüber der Washington Post äußerte.

Wegen der Krankheit ALS verschlechterte sich Pete Frates‘ Gesundheitszustand, bis er letztendlich im Rollstuhl saß und nicht mehr sprechen konnte. „Die ALS ice bucket challenge steht für alles, was großartig ist an Amerika - sie steht für Spaß, Freunde, Familie, und sie bewegt etwas für uns alle, die mit ALS leben“, äußerte sich Pete Frates früher zur Challenge. Pete Frates nominierte zahlreiche bekannte Spieler für die Challenge und sorgte so maßgeblich für ihren Erfolg.

Nun ist er im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

