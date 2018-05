Der Zeitplan der Hochzeit von Harry und Meghan - auch die Sonne strahlt königlich

In unserem Royal-Wedding-Ticker verpassen Sie nichts: Schon vor Beginn der Trauung berichten wir aktuell aus Windsor mit vielen Hintergrunddetails zur Hochzeit.

Prinz Harry (33) ist vergeben: Der jüngste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana hat sein Herz an die US-Schauspielerin Meghan Markel (36) verloren.

Prinz Harry, der offiziell den Titel Ihre Königliche Hoheit Prinz Henry von Wales trägt, heiratet am Samstag, den 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor seine Verlobte Meghan Markle.

auf Schloss Windsor seine Verlobte Meghan Markle. Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle ist DAS royale Event des britischen Königshauses.

Die Trauung beginnt um 13 Uhr unserer Zeit, im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Kutschfahrt durch Windsor.

Der Zeitplan der royalen Hochzeit von Harry und Meghan:

ab 10.30 Uhr (MEZ) Die Hochzeitsgäste treffen in der St. George’s Chapel im Schloss Windsor ein. Darunter auch Elton John und die Spice Girls. 12.30 Uhr Die royalen Familienmitglieder Harrys treffen in der Kirche ein. Laut Protokoll wird Königin Elizabeth II. als letztes Mitglied der königlichen Familie die Kirche betreten. 12.45 Uhr Prinz Harry und sein Trauzeuge Prinz William gehen in die Kirche 12.59 Uhr Die Braut Meghan Markle erreicht die Kirche. 13 Uhr Die Trauung beginnt um 13 Uhr (Ortszeit 12 Uhr) in der St. George’s Chapel. 14 Uhr Der Gottesdienst endet. Im Anschluss wird das royale Brautpaar mit einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. Das Volk wird ihnen zujubeln. Die Kutschfahrt soll rund 25 Minuten dauern. 15 Uhr Nach der Fahrt mit der Kutsche wird das frischverheiratete Paar die Hochzeitsgäste im St.-Georgs-Festsaal empfangen. Die Queen lädt dazu ein. 20 Uhr Das Brautpaar verlässt Schloss Windsor. Am Abend wird Prinz Charles im Frogmore House einen weiteren Empfang für Familie und die engsten Freunde des Paares geben. Rund 200 Gäste dürfen hier dabei sein.

Die Route der Kutschfahrt nach der Trauung von Harry und Meghan:

8.35 Uhr: Mehr als 100.000 Besucher aus aller Welt werden am Samstag in Windsor erwartet. Schon vor der Hochzeit gab es viel Ärger um schlecht koordinierte Baustellen auf Gleisen in London, die die Anfahrt Zehntausender Royals-Fans ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor behindert hätten. Zuletzt fand man zwar Kompromisse, aber die Tücke steckt im Detail: Am Londoner Bahnhof in Vauxhall etwa gab es am frühen Samstagmorgen viel Verwirrung bei den Anreisenden um falsch angezeigte Abfahrtszeiten.

8.20 Uhr: Auch wenn Harry heute im Mittelpunkt steht: Bei den Deutschen ist Prinz William weiterhin DER royale Favorit. Wenn es nach den Bundesbürger ginge, würde Prinz William (35) nämlich der nächste britische König werden. Insgesamt 44 Prozent würden dem Zweiten in der Thronfolge den Vorzug geben und damit dessen Vater Charles (69) übergehen wollen. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem Frauen (53 Prozent) ziehen William vor. Harry kommt nur auf drei Prozent - und damit auf genau so viel Zustimmung wie sein erst vierjähriger Neffe George.

Hochzeit von Prinz Harry und Meghan: Sonnenschein vorhergesagt in Windsor

8.15 Uhr: Auch das Wetter soll heute königlich werden: Laut Meteorologen wird die Sonne den ganzen Tag über Windsor und London strahlen. Die Temperaturen klettern mittags auf 19 Grad. Ins Schwitzen kommt sicherlich das Personal in der Schlossküche auf Windsor Castle. Hier hat der königliche Küchenchef Mark Flanagan das Sagen.

+ Küchenchef Mark Flanagan in seinem „Reich“. © dpa / David Parker

8.10 Uhr: Alles was bis Freitagabend rund um die royale Hochzeit passiert ist, können Sie in diesem Countdown-Ticker nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zur Royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle! Wir versorgen Sie den ganzen Tag über mit allen Infos rund um das Highlight des Jahres.

Royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Vorbericht

Krönchen zurechtrücken und Taschentücher bereit legen! Für alle, die ein Faible für die Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle haben - wir begleiten diesen großen Tag in unserem Royal-Wedding-Ticker: Ankunft der Gäste, Ja-Wort und Kutschfahrt. Bei wem Freudentränen kullern und wer das schönste oder schrägst Kleid trägt - bei uns verpassen Sie nichts!

Royal Wedding: War es bei Harry und Meghan Liebe auf den ersten Blick?

Verliebt, verlobt, verheiratet - Prinz Harry, der wohl begehrteste britische Jungeselle steht bald vor dem Traualtar. Wer hätte das von dem 33-Jährigen gedacht, der seinem Image als Rebell des britischen Königshauses alle Ehre machte?

In Sachen Liebe legte der Frauenschwarm ein rasantes Tempo vor. Das erste Mal begegnete Prinz Harry seiner zukünftigen Braut im Juli 2016 in London. US-Schauspielerin Meghan Markle, die aus der Anwaltserie „Suits“ bekannt ist, war damals nur auf der Durchreise. Nachdem ersten Date ging es ruck zuck. Beim Campen in Botsuana (fünf Tage) hatten die beiden Zeit, sich kennen zulernen. Fast sechs Monate lang blieb die Romanze geheim, doch die Gerüchteküche brodelte.

Royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Liebesleben in der Klatschpresse

Prinz Harry bestätigt die Beziehung zu seiner neuen Freundin Meghan Markle offiziell Anfang November 2016, allerdings in einem scharfen Ton. Paparazzi hatten Markles Mutter aufgelauert. Die britische Klatschpresse äußerte sich abfällig über die US-Serien Schönheit Meghan Markle. Meghan hat afroamerikanische Wurzeln und ist geschieden. „Prinz Harry ist besorgt um Ms. Markles Sicherheit“ heißt es in dem Statement, „und er ist sehr enttäuscht, dass es ihm nicht möglich war, sie zu beschützen.“

Royal Wedding von Prinz Harry und Meghan Markle: Was für ein schönes Glamour-Paar

Die beiden spielen Katz und Maus mit den Medien. Das neue Traumpaar unter den Royals hält sich bedeckt. Dann feuert ein Foto wilde Spekulationen über eine anstehende Verlobung an: Prinz Harry und Meghan Markle turteln bei den „Invictus Games“ in Toronto in der Öffentlichkeit. Der Paukenschlag für die Monarchie folgt: Der Kensington Palast gibt am 27. November 2017 die Verlobung des Prinzen bekannt. Am 1. Dezember trat Markle zum ersten Mal offiziell an der Seite des Prinzen auf, Weihnachten feierte sie bereits mit der Königsfamilie.

Seitdem fiebert Großbritannien der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle entgegen. Am Samstag wird die Braut Rachel Meghan Markle in der St. George’s Chapel im Schloss Windsor vor den Traualtar schreiten, um ihrem Prinzen das Ja-Wort zu geben. Leider muss die 36-Jährige an diesem besonderen Tag auf ihren Vater Thomas Markle (73) verzichten. Bei der Royal Family wird nichts dem Zufall überlassen. Bis ins Detail ist der Ablauf der Hochzeit des Jahres am 19. Mai geplant.

