Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie teilen ein neues Foto von Sohn Archie  

Privater Schnappschuss

+ © Peter Nicholls/dpa In wenigen Wochen soll das zweite Kind von Harry und Meghan auf die Welt kommen. © Peter Nicholls/dpa

Im britischen Königshaus sind die Geburtstagsfotos mittlerweile Tradition geworden. Meghan und Harry führen sie mit einem neuen Bild von Archie fort.

Montecito – Von klein auf im Rampenlicht: Meghans (39) und Harrys (36) Sohn Archie (2) war bei seinem ersten Auftritt vor der Kamera gerade einmal zwei Tage alt. Kurz nach der Geburt stellte das stolze Prinzenpaar seinen Nachwuchs bei einer Pressekonferenz auf Schloss Windsor vor, im Arm von Papa Harry verschlief Archie sein royales Debüt. Seitdem hat das Interesse an ihm nicht abgenommen, seine berühmten Eltern möchten ihm dennoch eine normale Kindheit ermöglichen.

Anfang letzten Jahres verkündeten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Ausstieg aus der britischen Königsfamilie. Im März absolvierten die beiden ihren letzten Auftritt als Senior Royals, danach kehrten sich England den Rücken zu. Mit dem Umzug nach Kalifornien begann für die kleine Familie ein neuer Lebensabschnitt, ihre Privatsphäre schützen Meghan und Harry jetzt noch stärker.

Archie wächst fernab der Kameras auf, sein letzter öffentlicher Auftritt liegt Monate zurück. Ganz von der Bildfläche verschwunden ist er allerdings nicht. Die Sussexes lassen gelegentlich ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben. Am 6. Mai wurde Archie zwei Jahre alt, das Paar feierte den Geburtstag seines Sprösslings in Montecito. Auf der Website ihrer „Archewell"-Stiftung teilten Meghan und Harry zudem ein neues Foto von Archie. Das Geburtstagskind steht in einem Garten und ist von hinten zu sehen, in seiner Hand hält es jede Menge Ballons.