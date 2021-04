Herzogin Kate & Prinz William: 10 spannende Fakten zum 10. Hochzeitstag

Royale Rosenhochzeit

+ © Kay Nietfeld/dpa Ein Kuss für die Ewigkeit: Prinz William und seine Kate feiern am 29. April 2021 ihren 10. Hochzeitstag. © Kay Nietfeld/dpa

Am 29. April 2011 haben sich Herzogin Kate und Prinz William in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben. An die Märchenhochzeit erinnern sich viele Royal-Fans noch gut zurück.

London – Vor zehn Jahren blickte die ganze Welt auf die Westminster Abbey: Als Kate Middleton (39) in einem atemberaubend schönen Brautkleid von Sarah Burton (47) zum Altar schritt, saßen Millionen Menschen vor den Bildschirmen und verfolgten das royale Event des Jahres voller Begeisterung.

Das traumhafte Brautkleid von Kate, ihre Schwester Pippa (37) beim Tragen der Schleppe, die Brüder William und Harry (36) Seite an Seite in der Westminster Abbey und natürlich der sehnsüchtig erwartete Kuss des Brautpaares: All diese Bilder liegen lange zurück und doch ist den meisten die Vermählung von Prinz William und Kate Middleton noch gut im Gedächtnis. Heute feiern der Herzog und die Herzogin von Cambridge nach zehn Jahren Ehe die sogenannte Rosenhochzeit. Wir werfen noch einmal einen Blick zurück auf den 29. April 2011 und stellen 10 spannende Fakten rund um die Hochzeit von Prinz William und Kate* vor. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.