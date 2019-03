Herzogin Kate trägt Gucci-Bluse - und macht dabei peinlichen Fehler

Herzogin Kate (37) ist immer perfekt gestylt. Auf einen Termin hat die Dreifach-Mutter scheinbar nicht genau auf ein wichtiges Detail ihre Bluse geachtet.

Bei ihrer Kleidung überlässt Herzogin Kate (37) wohl nichts dem Zufall. Die Frau von Prinz William hält sich stets an den Royalen-Knigge. Ihre königlichen Pflichten erfüllt die Mama von drei Kinder - George (5), Charlotte (3) und Louis (10 Monate) mit Bravour.

Modisch legt die 37-Jährige offenbar viel Wert auf Tradition und Stil. Für einen Besuch in einem Kinderzentrum hat Herzogin Kate eine dunkle Hose im angesagten Marlene-Look gewählt. Dazu hat die 1,75 Meter große Schwägerin von Meghan eine fliederfarbene Seidenbluse mit einer Schluppe gewählt. Das Gucci-Blüschen kostet übrigens, schlappe 890 Euro im Gucci-Onlineshop.

Herzogin Kate übersieht wichtiges Detail

Bei Kates Outfit fällt Fashionistas natürlich sofort etwas auf: Herzogin Kate trägt diese Schluppenbluse offensichtlich falsch herum. Die Knopfleiste wird nämlich bei diesem Designer-Modell auf dem Rücken getragen. Ups!

In der Produktbeschreibung auf der Webseite des Designers heißt es wörtlich: „Die Schleife ist inzwischen ein charakteristisches Element des Gucci Hemds aus Seide und lenkt die Aufmerksamkeit auf die subtile Weiblichkeit des Ausschnitts. Die Rückseite dieses Hemds besitzt einen durchgehenden Knopfverschluss entlang der Mitte.“

Hatte Kate keine Hilfe beim Anziehen?

Herzogin Kate hat die Bluse wohl einfach, wie eine ganz normale Bluse angezogen. Knöpfe auf, Arme in die Ärmel und Knöpfe an der Brust zuknöpfen. Ohne fremde Hilfe lassen sich die Knöpfe am Rücken auch nicht schließen. Vielleicht hat die 37-Jährige einfach keine Hilfe beim Anziehen gehabt und das Problem pragmatisch gelöst.

Beim Termin machte Herzogin Kate eine gute Figur. Die Herzogin von Cambridge ist Schirmherrin von 17 Organisationen und engagiert sich besonders stark für Kinder. Ob eine Schluppenbluse falsch oder richtig herum getragen wird, ist dann eigentlich fast egal.

